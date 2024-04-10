حارس ميسي يكتشف "ثغرة أمنية" في ملعب مونتيري (فيديو)

اكتشف ياسين شيوكو، حارس ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي إنتر ميامي الأمريكي ثغرة أمنية في ملعب مونتيري.

ويحل إنتر ميامي ضيفا على مونتيري في إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاف.

وخسر إنتر ميامي مباراة الذهاب على ملعبه بهدفين لهدف واحد، وهي المباراة التي غاب عنها ميسي بسبب الإصابة.

ومن المعروف أن ملعب مونتيري من أجمل ملاعب العالم حيث يحاط بجبال خضراء، ويتواجد وسط بقعة ساحرة.

لكن شيوكو شوهد وهو يتحدث مع أحد المنظمين على ما يبدو عن قصر السور الفاصل بين المدرجات والمستطيل الأخضر؛ ما سيسهل مهمة أي شخص يرغب في اقتحام أرضية الملعب.

ونظمت جماهير مكسيكية بالآلاف مسيرات لاستقبال ليونيل ميسي في المكسيك.

ويتواجد الحارس الشخصي لميسي بشكل أساسي داخل الملعب من أجل حماية نجم إنتر ميامي من المعجبين.

وتنطلق مباراة مونتيري وإنتر ميامي في تمام الخامسة والنصف فجرا، غدا الخميس، بتوقيت السعودية وتنقل على قنوات ssc الرياضية السعودية المشفرة.