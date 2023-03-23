صحف رياضية: هالاند 2024

ركزت الصحيفة على قضية برشلونة ونيغريرا نائب رئيس الحكام السابق وظهور التقارير وكتبت :"هذه هي التقارير".

الصحيفة اهتمت بإصابة بيدري نجم برشلونة وكتبت :" بيدري.. من الصعب الوصول لكلاسيكو كأس الملك".

كما اهتمت بتصريحات ناتشو مدافع ريال مدريد حول التحكيم وكتبت :"ناتشو مثل كارفخال لا يشكك في التحكيم".