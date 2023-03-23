صحف رياضية: هالاند 2024

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة ريال مدريد التعاقد مع جود بيلينغهام نجم بروسيا دورتموند ومنتخب إنجلترا وكتبت :" بيلينغهام أنت تقرر ".
الصحيفة اهتمت بحوارها مع جيرارد بيكيه وكتبت :"بيكيه الجديد"
كما اهتمت بقضية نغريرا وبرشلونة وكتبت :" هذه تقارير ابن نيغريرا".
غلاف صحيفة ماركا.
سبورت: حماسة منتخب إسبانيا
ركزت الصحيفة على منتخب إسبانيا وحضور شباب برشلونة بالدي وغافي وكتبت :"حماسة منتخب إسبانيا".
الصحيفة اهتمت بقضية نيغريرا نائب رئيس الحكام السابق وبرشلونة وكتبت :"هذه هي تقارير قضية نغريرا".
كما اهتمت ببيدري نجم برشلونة وكتبت :" بيدري شهر آخر غياب ".
غلاف صحيفة سبورت.
موندو ديبورتيفو: ناتشو مثل كارفخال لا يشكك في التحكيم
ركزت الصحيفة على قضية برشلونة ونيغريرا نائب رئيس الحكام السابق وظهور التقارير وكتبت :"هذه هي التقارير".
الصحيفة اهتمت بإصابة بيدري نجم برشلونة وكتبت :" بيدري.. من الصعب الوصول لكلاسيكو كأس الملك".
كما اهتمت بتصريحات ناتشو مدافع ريال مدريد حول التحكيم وكتبت :"ناتشو مثل كارفخال لا يشكك في التحكيم".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو.
آس: هالاند في 2024
ركزت الصحيفة على اهتمام ريال بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت :" هالاند في 2024 ".
الصحيفة اهتمت بمباراة البرتغال و ليشتنشتاين في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت :" منتخب البرتغال الجديد يبدأ برفقة كريستيانو رونالدو".
كما اهتمت ببدري نجم برشلونة وكتبت :" انتكاسة جديدة لبيدري ويفقد حتى كلاسيكو كأس الملك".
كما اهتمت بإنياغو أسباس مهاجم المنتخب الإسباني وكتبت :" أسباس.. لم أفقد الأمل نهائيًّا".
غلاف صحيفة آس.
ذا صن: الخط الأحمر تم تمديده
ركزت الصحيفة على مباراة منتخب إنجلترا ومنتخب إيطاليا في تصفيات أمم أوروبا 2024 ومطالبة غاريث ساوثغيت لاعبيه بالتأهل وكتبت :" التأهل " و " أوضح غاريث ساوثغيت مطالبه لنجوم إنجلترا في العد التنازلي لحملة تصفيات بطولة أوروبا 2024 وقال لهم: اغتنموا اللحظة."
الصحيفة اهتمت بعروض شراء مانشستر يونايتد وكتبت :" الخط الأحمر تم تمديده ".
غلاف صحيفة ذا صن.
ليكيب: ماركوس وكيفرين تورام.. مجد والدهما
ركزت الصحيفة على مباراة منتخب فرنسا ومنتخب هولندا في تصفيات أمم أوروبا 2024 وتواجد أبناء ليليان تورام ماركوس وكيفرين وكتبت :" ماركوس وكيفرين تورام.. مجد والدهما ".
الصحيفة اهتمت بهزيمة أولمبيك ليون 1-0 أمام تشيلسي وباريس سان جيرمان 1-0 أمام فولفسبورغ في ميدانهم برسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت :" أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان انطلاقة سيئة".
غلاف صحيفة ليكيب.
توتو سبورت: يوفنتوس الاتهام يفقد قطعة
ركزت الصحيفة على تطورات محاكمة يوفنتوس في قضية الفساد المالي وكتبت :" يوفنتوس، الاتهام يفقد قطعة".
الصحيفة اهتمت بمباراة المنتخب الإيطالي ومنتخب إنجلترا في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت :" إيطاليا.. حان الوقت للعودة وشرح ذلك لإنجلترا".