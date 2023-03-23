هالاند.
هالاند.
رياضة

صحف رياضية: هالاند 2024

نستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: بيكيه الجديد

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة ريال مدريد التعاقد مع جود بيلينغهام نجم بروسيا دورتموند ومنتخب إنجلترا وكتبت :" بيلينغهام أنت تقرر ".

الصحيفة اهتمت بحوارها مع جيرارد بيكيه وكتبت :"بيكيه الجديد"

كما اهتمت بقضية نغريرا وبرشلونة وكتبت :" هذه تقارير ابن نيغريرا".

غلاف صحيفة ماركا.
غلاف صحيفة ماركا.

سبورت: حماسة منتخب إسبانيا

ركزت الصحيفة على منتخب إسبانيا وحضور شباب برشلونة بالدي وغافي وكتبت :"حماسة منتخب إسبانيا".

الصحيفة اهتمت بقضية نيغريرا نائب رئيس الحكام السابق وبرشلونة وكتبت :"هذه هي تقارير قضية نغريرا".

كما اهتمت ببيدري نجم برشلونة وكتبت :" بيدري شهر آخر غياب ".

غلاف صحيفة سبورت.
غلاف صحيفة سبورت.

موندو ديبورتيفو: ناتشو مثل كارفخال لا يشكك في التحكيم

ركزت الصحيفة على قضية برشلونة ونيغريرا نائب رئيس الحكام السابق وظهور التقارير وكتبت :"هذه هي التقارير".

الصحيفة اهتمت بإصابة بيدري نجم برشلونة وكتبت :" بيدري.. من الصعب الوصول لكلاسيكو كأس الملك".

كما اهتمت بتصريحات ناتشو مدافع ريال مدريد حول التحكيم وكتبت :"ناتشو مثل كارفخال لا يشكك في التحكيم". 

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو.

آس: هالاند في 2024

ركزت الصحيفة على اهتمام ريال بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت :" هالاند في 2024 ".

الصحيفة اهتمت بمباراة البرتغال و ليشتنشتاين في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت :" منتخب البرتغال الجديد يبدأ برفقة كريستيانو رونالدو".

كما اهتمت ببدري نجم برشلونة وكتبت :" انتكاسة جديدة لبيدري ويفقد حتى كلاسيكو كأس الملك".

كما اهتمت بإنياغو أسباس مهاجم المنتخب الإسباني وكتبت :" أسباس.. لم أفقد الأمل نهائيًّا".

غلاف صحيفة آس.
غلاف صحيفة آس.

ذا صن: الخط الأحمر تم تمديده

ركزت الصحيفة على مباراة منتخب إنجلترا ومنتخب إيطاليا في تصفيات أمم أوروبا 2024 ومطالبة غاريث ساوثغيت لاعبيه بالتأهل وكتبت :" التأهل " و " أوضح غاريث ساوثغيت مطالبه لنجوم إنجلترا في العد التنازلي لحملة تصفيات بطولة أوروبا 2024 وقال لهم: اغتنموا اللحظة."

الصحيفة اهتمت بعروض شراء  مانشستر يونايتد وكتبت :" الخط الأحمر تم تمديده ".

غلاف صحيفة ذا صن.
غلاف صحيفة ذا صن.

ليكيب: ماركوس وكيفرين تورام.. مجد والدهما

ركزت الصحيفة على مباراة منتخب فرنسا ومنتخب هولندا في تصفيات أمم أوروبا 2024 وتواجد أبناء ليليان تورام ماركوس وكيفرين وكتبت :" ماركوس وكيفرين تورام.. مجد والدهما ".

الصحيفة اهتمت بهزيمة أولمبيك ليون 1-0 أمام تشيلسي وباريس سان جيرمان 1-0 أمام فولفسبورغ في ميدانهم برسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت :" أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان انطلاقة سيئة". 

غلاف صحيفة ليكيب.
غلاف صحيفة ليكيب.

توتو سبورت: يوفنتوس الاتهام يفقد قطعة

ركزت الصحيفة على تطورات محاكمة يوفنتوس في قضية الفساد المالي وكتبت :" يوفنتوس، الاتهام يفقد قطعة".

الصحيفة اهتمت بمباراة المنتخب الإيطالي ومنتخب إنجلترا في تصفيات أمم أوروبا 2024 وكتبت :" إيطاليا.. حان الوقت للعودة وشرح ذلك لإنجلترا".

غلاف صحيفة توتو سبورت.
غلاف صحيفة توتو سبورت.
الدوري الإيطالي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com