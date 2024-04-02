إنريكي لمبابي: ضع كبرياءك جانبا

وقرر إنريكي استبدال مبابي، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وشارك غونزالو راموس بديلاً عنه.

وبدا الاستياء على وجه مبابي أثناء استبداله، وصافح مدربه إنريكي بصورة فاترة، قبل التوجه لمقاعد البدلاء.

وبعد المباراة مباشرة، نشر مبابي صورة له يحمل شارة القيادة في ذراعه أثناء مغادرته الملعب مع تعليق "أعجبني ذلك"، ثم قام بتعديل المنشور حيث اكتفى بالصورة من دون تعليق.

وفي حوار مع صحيفة "لو باريزيان"، طلب لويس إنريكي من اللاعبين أن يضعوا كبرياءهم جانبًا.

ووجه إنريكي رسالة إلى عدد من اللاعبين على رأسهم مبابي وماركينيوس، وأشرف حكيمي، ونونو مينديز، وديمبلي قائلا: "أنا المدرب أخرج من أريد وأشرك من أريد".