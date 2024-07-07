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رياضة

وداع مؤثر من جماهير الزمالك لأحمد رفعت (فيديو وصورة)

وداع مؤثر من جماهير الزمالك لأحمد رفعت (فيديو وصورة)
أحمد رفعت
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 5:01 م

ودّعت جماهير نادي الزمالك المصري، لاعبها السابق أحمد رفعت؛ لاعب نادي مودرن سبورت الحالي، والذي وافته المنية أمس السبت.

وأعلن نادي مودرن سبورت، أمس السبت، وفاة لاعبه أحمد رفعت بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وخلال أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري، مساء اليوم الأحد، هتفت جماهير الزمالك بشدة لصالح أحمد رفعت، قبيل انطلاق المباراة، وخلال أحداثها أيضًا.

ورفعت جماهير الزمالك لافتة وداع للاعبها السابق قالت فيها: "توقف قلبه وأوجع قلوبنا في الجنة يا رفعت".

 

 

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يذكر أن وزارة الشباب والرياضة في مصر قررت فتح تحقيق في ملابسات سفر أحمد رفعت السابق إلى الإمارات؛ لوجود شبهة غير قانونية مع فحص جميع المستندات الخاصة بسفره مع نادي مودرن سبورت، والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية.

وتعرض رفعت لأزمة صحية يوم 11 مارس الماضي بعد توقف عضلة القلب على نحو مفاجئ، قبل نهاية لقاء فريقه ضد الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

وخضع رفعت للعلاج على مدار ما يقرب من 3 أشهر، قبل أن يفارق الحياة بعد توقف عضلة قلبه للمرة الثانية فجأة.

الزمالكالدوري المصري

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