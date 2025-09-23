ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

أكثر لاعب أثار استياء جمهور الأهلي أمام حرس الحدود

فريق الأهلي المصريالمصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
إرم نيوز
حقق  الأهلي فوزاً صعباً على حساب مضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثامنة للدوري المصري.

ولم يقدم الأهلي الأداء المقنع رغم الفوز، وهو ما أثار مخاوف جماهيره قبل لقاء القمة ضد الزمالك يوم الاثنين المقبل.

 ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه عماد النحاس إلى 12 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

ووجهت جماهير الأهلي انتقادات حادة للاعب طاهر محمد طاهر نجم الفريق بعد أدائه الباهت في مباراة حرس الحدود.

 ونال طاهر أقل تقييم في المباراة بواقع 5.8 بعد أن قدم مستوى باهتا وسجل هدفاً عكسياً في مرماه لصالح حرس الحدود.

ولمس طاهر الكرة 38 مرة فقط ووجه تسديدة واحدة تجاه المرمى، بجانب تسديدة أخرى بعيدة عن المرمى.

وفاز طاهر بأربعة التحامات من أصل 6، وخسر الكرة 11 مرة، كما راوغ مرة واحدة فقط من أصل 3 محاولات للمراوغة.

 وغادر طاهر المباراة بعد مرور 62 دقيقة لصالح زميله محمد شريف بقرار من مدربه عماد النحاس. 

وكان طاهر قد تعرض لإصابة أبعدته لفترة؛ وهو ما أثر في مستواه بداية الموسم الحالي.

