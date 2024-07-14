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رياضة

ظهور مفاجئ لنجم برشلونة في فندق منتخب إسبانيا (فيديو)

ظهور مفاجئ لنجم برشلونة في فندق منتخب إسبانيا (فيديو)
منتخب إسبانيا
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 1:49 م

ظهر بابلو غافي، نجم نادي برشلونة، على نحو مفاجئ مساء اليوم الأحد، في فندق إقامة منتخب إسبانيا، قبيل مواجهة إنجلترا في نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والمقامة في ألمانيا.

ويلتقي منتخب إسبانيا المتألق نظيره الإنجليزي الذي تحسن مستواه أخيرا، في المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا، في مواجهة يتوقع أن يرتقي فيها الأداء لمستوى التوقعات.

وتعرض غافي للإصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب إسبانيا أمام جورجيا نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يشارك اللاعب حتى الآن في أي من مباريات ناديه، أو منتخب بلاده.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مقطع فيديو رصدت فيه وصول غافي إلى فندق إقامة منتخب إسبانيا، قبل المباراة المهمة بساعات.

وأشارت إلى أن اتحاد الكرة الإسباني وجه الدعوة في وقت سابق إلى غافي لحضور المباراة النهائية ضد إنجلترا المقرر إقامتها على الملعب الأولمبي في برلين.

 

 

وأصيب غافي خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في المباراة الأخيرة للمجموعة في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 ضد جورجيا، حيث خرج لاعب خط وسط برشلونة بعد 26 دقيقة فقط من اللقاء.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني في نوفمبر الماضي تعرض لاعب الوسط الدولي، غافي، لتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليمنى، وإصابة مصاحبة في الغضروف المفصلي الجانبي، بعد الاختبارات التي أجراها عقب إصابته.

وشارك غافي بالموسم الماضي في 15 مباراة مع برشلونة، 13 منها في التشكيل الأساسي.

 

المنتخب الإسبانييورو 2024منتخب إنجلترا

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