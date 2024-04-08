فلورنتينو بيريز يحسم مستقبل فينيسيوس في حال قدوم مبابي

حسم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، موقفه من استمرار البرازيلي فينيسيوس حال التعاقد بشكل رسمي مع الفرنسي كيليان مبابي، عقب انتهاء عقده مع بارسس سان جيرمان، نهاية الموسم الجاري.

وبات مبابي على أعتاب ارتداء قميص الفريق الملكي الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، بعدما أبلغ إدارة ناديه الفرنسي بعدم رغبته في تجديد تعاقده.

وقالت صحيفة "ماركا"، في تقرير لها، اليوم الإثنين: "لا مجال للنقاش بشأن مستقبل فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، لا يوجد جدال، سواء في مكاتب النادي أو في ذهن اللاعب أو محيطه، الجميع متفقون على أن مكانه هو سانتياغو برنابيو".