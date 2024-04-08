فلورنتينو بيريز يحسم مستقبل فينيسيوس في حال قدوم مبابي
حسم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، موقفه من استمرار البرازيلي فينيسيوس حال التعاقد بشكل رسمي مع الفرنسي كيليان مبابي، عقب انتهاء عقده مع بارسس سان جيرمان، نهاية الموسم الجاري.
وبات مبابي على أعتاب ارتداء قميص الفريق الملكي الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، بعدما أبلغ إدارة ناديه الفرنسي بعدم رغبته في تجديد تعاقده.
وقالت صحيفة "ماركا"، في تقرير لها، اليوم الإثنين: "لا مجال للنقاش بشأن مستقبل فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، لا يوجد جدال، سواء في مكاتب النادي أو في ذهن اللاعب أو محيطه، الجميع متفقون على أن مكانه هو سانتياغو برنابيو".
وشددت الصحيفة على أن "إدارة ريال مدريد متمسكة ببقاء بفينيسيوس، حيث يعد النجم البرازيلي جزءًا أساسيًا من مستقبل الفريق، بعيدا عن احتمالية وصول مبابي".
وأشارت تقارير أخيرًا إلى أن باريس سان جيرمان يجهز عرضًا بقيمة 200 مليون يورو للتعاقد مع فينيسيوس.
وأوضحت الصحيفة، أن فينيسيوس لا يخطط للاستماع لأي عرض قادم، ولا يفتح ريال مدريد الباب أمام التفاوض.
وأشارت إلى ان اللاعب يشعر بالتقدير والاحترام في ريال مدريد، وبالنسبة له يرى أنه يتواجد في أفضل ناد في العالم.
ونوهت الصحيفة بأن باريس سان جيرمان يريد الانتقام من ريال مدريد الذي سيحصل على خدمات نجمه مبابي، لكن فينيسيوس لن يتورط في الأمر.
وأكد التقرير أن الأمر نفسه ينطبق على مواطنه رودريغو، والذي يرغب ريال مدريد في استمراريته مثل فينيسيوس.
وألقت الصحيفة الضوء على تصريحات أخيرة للاعب، مؤكدة أنه لا يخفي طموحاته عندما سئل عن مستقبله في ريال مدريد، حيث لم يتردد في الإجابة: "نستطيع صنع التاريخ وبناء مستقبل عظيم معا"، حتى أنه اعترف في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" أنه يتمنى اللعب مع مبابي ورغبته في تحقيق ذلك.