تدخل منافسات الألعاب الأولمبية 2024 المقامة حاليًا في باريس يومها الثاني عشر الذي سيكون مليئا بالأحداث والمنافسات القوية وذلك مع استمرار سباقات ألعاب القوى، والغطس والملاكمة وغيرها.

وستكون الملاكمة الجزائرية إيمان خليف اليوم الثلاثاء على موعد تاريخي عندما تواجه التايلاندية جانجيم سوانافينغ في نصف نهائي وزن أقل من 66 كيلوغراما وذلك بهدف التأهل للنهائي والمنافسة على الميدالية الذهبية.

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز منافسات وأحداث الألعاب الأولمبية باريس 2024:

الكرة الطائرة للسيدات: تركيا تتأهل لنصف النهائي

انطلقت منافسات ربع نهائي الكرة الطائرة للسيدات بمباراة الصين وتركيا، التي حسمها المنتخب التركي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وأنهى المنتخب الصيني الشوط الأول متقدما (25 ـ 23) قبل أن تعود سيدات تركيا للتقدم في الشوط الثاني (25 ـ 21) ثم الثالث (26 ـ 24) ثم عادت الصين للتعديل بعد الفوز بالشوط الرابع (25 ـ 21) قبل أن تحسم تركيا المباراة في الشوط الفاصل (15 ـ 12).

كرة اليد للسيدات: الدانمارك إلى نصف النهائي

تأهل المنتخب الدانماركي للسيدات في كرة اليد إلى نصف النهائي بعد الفوز على نظيره الهولندي بنتيجة (29 ـ 25) في مواجهة المنتخبين ضمن ربع نهائي المسابقة في الأولمبياد.