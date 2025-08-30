logo
غياب مفاجئ.. أزمة في خط وسط الزمالك قبل مباراة وادي دجلة

مباراة الزمالك ضد مودرن سبورتالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 9:18 م

تلقى فريق الزمالك ضربة موجعة قبل لقاء وادي دجلة، غداً الأحد، في الجولة الخامسة للدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بقيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

 وأعلن الجهاز الفني للزمالك غياب اللاعب محمد شحاتة نجم الفريق؛ بسبب إصابة عضلية.

ويترك غياب شحاتة أزمة حادة في صفوف الزمالك في ظل غياب نبيل عماد "دونغا" للإيقاف؛ بسبب تراكم البطاقات بجانب أحمد ربيع الوافد الجديد للإصابة.

 وشهدت القائمة ظهور المهدي سليمان حارس المرمى لأول مرة، بجانب عودة محمد السيد وأحمد حمدي ثنائي الوسط.

 وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – المهدي سليمان – محمود الشناوي.

الدفاع: محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – عمر جابر- أحمد فتوح – محمود بنتايج.

الوسط: محمد السيد – سيف جعفر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد حمدي.

الهجوم: عمرو ناصر - شيكو بانزا - خوان بيزيرا - آدم كايد - ناصر منسي- عدي الدباغ.

 

