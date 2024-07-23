ينضم مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ إلى حاملي الشعلة الأولمبية في محطتها الأخيرة قبل حفل افتتاح دورة ألعاب باريس يوم الجمعة.

وقال ماتيو هانوتين رئيس بلدية سان دوني على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن سنوب دوغ (52 عاما) سيحمل الشعلة عبر شوارع الضاحية الواقعة شمالي باريس والتي تضم الملعب الأولمبي.

وكتب هانوتين "سان دوني: هي المحطة الأخيرة قبل برج إيفل. ستحمل مجموعة دولية من بينها سنوب دوج الشعلة الأولمبية في آخر مرحلة".

واقترن اسم مغني الراب الأمريكي بعالم الرياضة بعد تأسيسه رابطة كرة قدم تسمى (سنوب يوث فوتبول لييغ) وسيكون ضمن طاقم التغطية الإعلامية للألعاب الأولمبية على شبكة (إن.بي.سي برايم تايم).

ومن بين حاملي الشعلة الآخرين في سان دوني يوم الجمعة الممثلة الفرنسية ليتيسيا كاستا ومغني الراب الفرنسي إم.سي سولار.