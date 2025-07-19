ضربة موجعة للزمالك.. 5 أسباب تجعل حسام عبد المجيد "صفقة القرن" للأهلي

برز اسم حسام عبد المجيد نجم ومدافع نادي الزمالك، كواحد من أبرز اللاعبين المطلوبين في القلعة الحمراء، خلال الفترة الأخيرة، ما يشعل صراعا جديدا بين قطبي الكرة المصرية.

حسام عبد المجيد

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الأزمة التي يعيشها ملف تجديد عقد مدافع الزمالك الشاب، واستمرار الشائعات حول اقترابه من الأهلي، جعلت من احتمالية انتقاله حدثًا تهتم به جماهير الكرة المصرية كلها.

صفقة انتقال حسام عبد المجيد إلى الأهلي – إن تمت – لن تكون مجرد إضافة فنية لكتيبة الشياطين الحمر، بل هي نقطة تحول كبرى في المنافسة مع الزمالك، وتمثل خطوة فارقة في رسم ملامح المنافسة في السنوات القادمة.

فما الذي يجعل هذه الصفقة توصف بـ"صفقة القرن" إذا أتمها النادي الأهلي بالفعل؟

1/ استمرار توجيه الضربات المعنوية للزمالك

تعاقد الأهلي مع حسام عبد المجيد، أحد أهم ركائز دفاع الزمالك، يمثل استمرارًا لسلسلة الضغوط المعنوية التي مارسها الأحمر على خصمه التقليدي، خاصة بعد نجاحه سابقًا في ضم لاعبين مثل كهربا، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، وأحمد سيد "زيزو".

هذه الصفقات ليست مجرد تعزيز للقوة الفنية، بل تحمل أيضًا رسائل معنوية لجماهير الفريق الأبيض بأن نجومهم معرضون دائمًا للانتقال للغريم.

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2/ رسم صورة ذهنية جديدة: "الزمالك أكاديمية للأهلي"

من الأحاديث الساخرة المتداولة بين أنصار الأهلي أن الزمالك أصبح بمثابة "أكاديمية" تمدهم بالمواهب والنجوم.

انتقال لاعب آخر بحجم حسام عبد المجيد سيُعزز من هذه الصورة الذهنية، خاصة أنه موهبة شابة وقادم من قطاع الناشئين، مما يجعل الأمر أكثر وجعًا لجماهير الزمالك.

كما سيرسخ تعاقب الأسماء الكبيرة من الزمالك للأهلي تفوق الأهلي في استقطاب المواهب ورسم ملامح القوة الكروية في مصر.

3/ خسارة "ابن النادي"

أبرز ما يميز صفقة حسام عبد المجيد عن الصفقات السابقة هو أنه ابن قطاع الناشئين في الزمالك، وترعرع في أرجاء النادي حتى أصبح أحد أعمدة الدفاع الأساسية.

خسارة لاعب مثل حسام لا تعني فقط فقدان نجم لامع، بل تمثل ضربة قوية للهوية والانتماء داخل الجيل الحالي في الزمالك.

4/ احتياج الأهلي الحقيقي لمدافع شاب ومميز

كشفت مشاركة الأهلي الأخيرة في كأس العالم للأندية عن وجود ضعف في الخط الخلفي للفريق، وأكد أغلب المحللين وخبراء الكرة حاجة الأهلي الماسة لتدعيم الدفاع بلاعبين يملكون المواصفات العالية.

عبد المجيد، بما يمتلكه من قوة بدنية وطول فارع وسرعة في التغطية، ومع صغر سنه، يعتبر تدعيمًا مثاليًا للدفاع الأحمر وجسرًا لجيل جديد وصاعد من المدافعين.

وتمثل الصفقة أيضًا ضربة قوية لمنافسي الأهلي، إذ تضمن للأحمر لاعبًا بمقدوره اللعب لسنوات طويلة في قلب الدفاع.

5/ الحفاظ على تواجده مع منتخب مصر

انتقال حسام عبد المجيد للنادي الأهلي سيعزز فرصه في الاستمرار بالتواجد في قائمة منتخب مصر، نظرًا لسمعة الأهلي الكبيرة محليًا وإفريقيًا ومدى المتابعة الإعلامية للاعبيه.

تواجد مدافع شاب مثل عبد المجيد في منظومة الأهلي قد يساعده على التواجد في المنتخب واكتساب خبرة كبيرة، ستضيف بالتأكيد لمشاركاته القارية مع الأهلي، حال انضمامه.