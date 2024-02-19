بايرن ميونخ يحسم مصير توماس توخيل

وقال دريسن الصحفيين عندما سئل عما إذا كان توخيل سيكون المدرب في مباراة السبت المقبل أمام رازن بال شبورت لايبزيغ قائلا "بالطبع".

وأضاف: "أنا لست من محبي التصريحات العنيفة الداعمة للمدرب. عادة ما تنتهي صلاحيتها بعد أسبوع. لكن هذا (مستقبل المدرب) ليس قضية نتعامل معها في الوقت الحالي".

وتابع: "علينا أن نركز على مبارياتنا المقبلة".