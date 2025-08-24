قبل الصدام مع النصر.. الزوراء يقترب من حسم صفقة بن يدر

اقترب نادي الزوراء العراقي من حسم صفقة اللاعب الفرنسي وسام بن يدر لتدعيم خط هجومه قبل بدء منافسات الموسم الجديد.

ولا يرتبط اللاعب الفرنسي صاحب الأصول التونسية، حالياً، بأي فريق، بينما كانت آخر محطاته مع سباهان أصفهان الإيراني.

ولعب بن يدر صاحب الـ 35 عاماً مع أندية إشبيلية الإسباني، وموناكو الفرنسي، خلال مشواره الاحترافي.

وبحسب قناة "الرابعة الرياضية"، فإن وكيل اللاعب وسام بن يدر تواصل مع إدارة الزوراء خلال الساعات الماضية.

وأوضحت أن هناك ترحيباً من جانب الزوراء بضم المهاجم الفرنسي، ولكنها طلبت مهلة لحين حسم قرار إضافة لاعب أجنبي سابع في قائمة الفريق بالدوري العراقي.

ويستعد الزوراء بقيادة مديره الفني عبد الغني شهد لخوض منافسات الموسم الجديد الذي يشهد مشاركته في دوري أبطال آسيا 2.

ويلعب الزوراء ضد النصر السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً غوا الهندي، والاستقلال الطاجيكي.

ولعب بن يدر 19 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وسجل 3 أهداف للديوك، كما دافع عن ألوان عدة فرق فرنسية بداية من سان دونيه، وألفورت فيل، وتولوز وموناكو.

وشارك اللاعب المخضرم مع سباهان خلال 6 مباريات، وسجل هدفاً في آخر تجاربه.