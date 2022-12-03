روبياليس يرفض مزاعم تعمد إسبانيا الخسارة من اليابان في كأس العالم

ودفع هذا الترتيب إسبانيا لمواجهة المغرب في دور الـ16، وفي حال فوزها ستلتقي مع البرتغال أو سويسرا، ولن تواجه بذلك البرازيل إلا في النهائي إذا استمر المنتخبان في البطولة.

لكن الصدارة كانت ستنقل إسبانيا إلى جانب القرعة التي تضم البرازيل والأرجنتين وكرواتيا.

ويعتقد مشجعون ومحللون، ومنهم هوغو سانشيز أحد هدافي ريال مدريد التاريخيين، أن الخسارة من اليابان كانت متعمدة، رغم أن إسبانيا كانت مهددة بالإقصاء خلال دقائق من المباراة بسبب نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين ألمانيا وكوستاريكا في نفس التوقيت.