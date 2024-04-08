إحراج نجل رونالدينيو في مباراة لشباب برشلونة (صور)
أحرج الجهاز الفني لفريق شباب برشلونة، جواو مينديز، نجل الأسطورة البرازيلي رونالدينيو، بعد استبعاد من قائمة الفريق لمباراة برشلونة تحت 19 عامًا، ضد ساباديل، يوم الأحد.
وأشارت صحيفة "سبورت"، إلى أن مينديز جلس في المنطقة التي يشاهد منها لاعبو كرة القدم غير المسجلين المباراة، وقام اللاعب بدور آخر حيث أمسك بالكاميرا المخصصة لتسجيل المباراة، والتي تساعد الفريق على تحليلها لاحقًا وتحديد نقاط القوة والضعف.
وأوضح التقرير: "هذه ممارسة معتادة في أسلوب عمل فريق أوسكار لوبيز، وفي هذه المرة، كان الدور على ابن رونالدينيو، حيث يساعد لاعبي كرة القدم الذين يجب عليهم مشاهدة المباريات من المدرجات الفريق في تحليل لعب المنافسين".
وفي هذا الموسم، لعب مينديز حتى الآن 7 مباريات، 3 منها كأساسي، بإجمالي 263 دقيقة.
ووقع مينديز صفقة، للانضمام إلى برشلونة، العام الماضي قادماً من نادي كروزيرو البرازيلي.
ومينديز هو مهاجم بالقدم اليسرى، ويفضل اللعب كمهاجم ولكن يمكنه اللعب في أيّ مكان في خط المقدمة.
يسير الشاب على خطى والده الّذي أمضى خمس سنوات ناجحة مع "البلوغرانا"، إذ شارك في 207 مباريات وأحرز 94 هدفاً.
حقق فريق شباب برشلونة فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على ساباديل في مباراة اتسمت بالتوازن الشديد، حيث قدم ساباديل أداءً قويًا وكاد يحقق التعادل في اللحظات الأخيرة.