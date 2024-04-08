إحراج نجل رونالدينيو في مباراة لشباب برشلونة (صور)

أحرج الجهاز الفني لفريق شباب برشلونة، جواو مينديز، نجل الأسطورة البرازيلي رونالدينيو، بعد استبعاد من قائمة الفريق لمباراة برشلونة تحت 19 عامًا، ضد ساباديل، يوم الأحد.

وأشارت صحيفة "سبورت"، إلى أن مينديز جلس في المنطقة التي يشاهد منها لاعبو كرة القدم غير المسجلين المباراة، وقام اللاعب بدور آخر حيث أمسك بالكاميرا المخصصة لتسجيل المباراة، والتي تساعد الفريق على تحليلها لاحقًا وتحديد نقاط القوة والضعف.