سوبر جورجيوس.. لقب جديد لخطيبة كريستيانو رونالدو (صور)

كتب: نور الدين ميفراني

نشر موقع " mandatory " تقريرًا حول ردود الفعل التي صاحبت الإطلالة الأخيرة للحسناء الإسبانية جورجينا رودريغيز خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وأعلنت جورجينا، ارتباطها رسميًّا برونالدو، في أغسطس من هذا العام حيث نشرت خاتم الخطوبة الماسي على إنستغرام، مع تعليق: "نعم، أوافق. في هذه الحياة وفي كل حياتي".

وفي الـ11 من سبتمبر الماضي ظهرت جورجينا رودريغيز البالغة من العمر 31 عامًا، بمفردها في حفل عشاء مؤسسة كيرينغ لرعاية المرأة في مدينة نيويورك، ارتدت خلاله فستانًا أسودَ أنيقًا من دون أكمام مع قلادة ألماس وخواتم، كما أنها تباهت بخاتم خطوبتها الماسي الفاخر في هذا الحدث.

أخبار ذات علاقة كم قميصا ارتدته جورجينا رودريغيز خلف كريستيانو رونالدو؟ (شاهد)

سوبر جورجيوس

نشرت جورجينا رودريغيز خطيبة كريستيانو رونالدو، مجموعة صور على إنستغرام ببدلة فيروزية رائعة دون تعليق وأشارت فقط لمدينة نيويورك؛ ما أثار جدلًا واسعًا بين المعجبين.

ونالت عارضة الأزياء إشادات واسعة على إطلالتها. وأغرق المعجبون منشورها بوفرة من الأوصاف.

كتب أحد المعجبين: "سوبر جورجيوس" بمعنى رائعة جورحينا، مصحوبًا برمز قلب، فيما نشر المعجب نفسه تعليقًا آخر، "فتاتنا تتألق في كل مكان!" مع رمز تعبيري على شكل خاتم.

أخبار ذات علاقة نشرت بنفسها.. ظهور مفاجئ لمبابي برفقة شقيقة جورجينا رودريغيز (صورة)

وعلق معجب آخر، "بونيتا"، مصحوبًا برموز تعبيرية على شكل قلب أحمر. بونيتا تعني جميلة بالإسبانية، وعلق آخر "أنتِ ملكة"، مع رموز تعبيرية متعددة على شكل تاج.

يتضمن باقي منشورات جورجينا رودريغيز خطيبة قائد النصر السعودي صورًا وهي ترتدي ملابس أنيقة وتلتقط صورًا في معالم مدينة نيويورك الأمريكية.

وتشمل اللقطات الأخرى صورًا للطعام، وحقيبة يدها، وغرفتها في الفندق، ولقطات من الطائرة.

وحصد منشور جورجينا رودريغيز 2.8 مليون إعجاب، و14.2 ألف تعليق، و14.6 ألف إعادة مشاركة، و112 ألف مشاركة.