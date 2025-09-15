رجال الريمونتادا.. 3 نجوم أضاءوا ليلة الأهلي السعودي الآسيوية

حقق الأهلي السعودي فوزًا صعبًا على حساب ضيفه ناساف الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء الاثنين، في أولى جولات القسم الغربي بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتوقع كثيرون بداية سهلة للأهلي حامل اللقب في مشواره بالبطولة القارية، ولكن ما حدث كان العكس بعدما استقبل عملاق جدة ثنائية في الشوط الأول من أخطاء دفاعية كارثية.

ونجح الأهلي في تحقيق ريمونتادا رائعة وتحقيق فوز عريض ومثير في الدقائق الأخيرة بفضل تألق بعض النجوم وتحديداً الثلاثي إنزو ميلوت ورياض محرز وصالح أبو الشامات.

إنزو ميلوت

لعب النجم الفرنسي إنزو ميلوت دور البطولة في انتصار فريقه بعد أن قاد الريمونتادا بنجاح.

ميلوت سجل هدفي الأهلي الأول والثاني في غضون 3 دقائق، وهو الأمر الذي أسهم في نجاح انتفاضة الفريق.

وكان النجم الفرنسي بمرتبة الدينامو في وسط الملعب والمحرك الرئيس لهجمات الأهلي طوال الشوط الثاني.

رياض محرز

استفاد الأهلي من لمسات وخبرات النجم الجزائري المخضرم رياض محرز في تحقيق الفوز.

لم يلفت محرز الأنظار فقط بسبب تسديدته الرائعة التي أهدت الأهلي هدفاً ثالثاً قاده للتقدم، ولكن دور الجناح الجزائري كان لافتاً في بناء الهجمات وإرسال الكرات العرضية ووضع دفاع ناساف تحت حصار مشدد.

صالح أبو الشامات

كسب الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي الرهان على لاعبه صالح أبو الشامات الجناح الأيسر الموهوب بعد مشاركته في الشوط الثاني بديلاً للاعب زياد الجهني.

أبو الشامات صنع هدفاً وأحدث الخطورة بمحاولات مكثفة على مرمى ناساف وكان أحد نقاط قوة الأهلي في الشوط الثاني بعد مشاركته.