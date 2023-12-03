نتائج قرعة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي

سيستضيف آرسنال، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي 14 مرة، ليفربول البطل 8 مرات في مواجهة مثيرة بالدور الثالث الشهر المقبل، بينما يلتقي الغريمان نيوكاسل يونايتد وسندرلاند على ملعب الأخير.

وسيلعب آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مع منافسه على اللقب ليفربول مرتين بفاصل زمني قليل، حيث سيلتقي الفريقان أيضًا في الدوري، يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، قبل أيام من مواجهتهما في كأس الاتحاد.

ويمكن القول إن قمة نيوكاسل وسندرلاند أكثر المباريات إثارة في الدور الثالث، ومع تعادل الفريقين حاليًا في الانتصارات في القمة التاريخية، ولكل منهما 53 انتصارًا، تكتسب هذه المباراة أهمية إضافية لجماهير الفريقين.

ويواجه مانشستر سيتي حامل اللقب هدرسفيلد تاون، بينما يلتقي مانشستر يونايتد، الذي خسر نهائي الموسم الماضي، مع ويغان أثليتيك بطل 2013.