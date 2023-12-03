نتائج قرعة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي
سيستضيف آرسنال، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي 14 مرة، ليفربول البطل 8 مرات في مواجهة مثيرة بالدور الثالث الشهر المقبل، بينما يلتقي الغريمان نيوكاسل يونايتد وسندرلاند على ملعب الأخير.
وسيلعب آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مع منافسه على اللقب ليفربول مرتين بفاصل زمني قليل، حيث سيلتقي الفريقان أيضًا في الدوري، يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، قبل أيام من مواجهتهما في كأس الاتحاد.
ويمكن القول إن قمة نيوكاسل وسندرلاند أكثر المباريات إثارة في الدور الثالث، ومع تعادل الفريقين حاليًا في الانتصارات في القمة التاريخية، ولكل منهما 53 انتصارًا، تكتسب هذه المباراة أهمية إضافية لجماهير الفريقين.
ويواجه مانشستر سيتي حامل اللقب هدرسفيلد تاون، بينما يلتقي مانشستر يونايتد، الذي خسر نهائي الموسم الماضي، مع ويغان أثليتيك بطل 2013.
وفي مباريات أخرى ضمت فريقين من الدوري الممتاز، سيستضيف توتنهام هوتسبير منافسه بيرنلي، وسيلعب كريستال بالاس على أرضه مع إيفرتون، ويواجه برنتفورد فريق ولفرهامبتون وإندرارز.
ويمثل الدور الثالث المرحلة التي تشارك فيها أندية الدوري الممتاز، والدرجة الثانية في المسابقة، وستقام المباريات بين الخامس من والثامن من الشهر المقبل.
وسيواجه ريكسهام، المنتمي للدرجة الخامسة والمملوك لنجمي هوليوود رايان رينولدز وروب مكليني، فريق شروزبري تاون، إذا تمكن من التغلب على يوفيل تاون في مباراة الدور الثاني في وقت لاحق اليوم الأحد.
وسيستضيف ميدستون يونايتد، الذي لا ينتمي لأي درجة من الدوري والأقل تصنيفًا في الدور الثالث، ستيفنيدج أو بورت فيل وكلاهما يلعب في الدرجة الثالثة.
ويستضيف تشيلسي، الفائز بالبطولة 8 مرات، فريق بريستون نورث إند بالدرجة الثانية.
وفيما يلي نتائج القرعة:
لوتون تاون VS بولتون وإندرارز
شروزبيري تاون VS ريكسهام أو يوفيل تاون
آرسنال VS ليفربول
ستوك سيتي VS برايتون آند هوف ألبيون
نوريتش سيتي VS كرو ألكسندرا أو بريستول روفرز
وست هام يونايتد VS بريستول سيتي
توتنهام هوتسبير VS بيرنلي
فولهام VS رذرهام يونايتد
وست بروميتش ألبيون VS ألدرشوت تاون أو ستوكبورت كاونتي
ساوثامبتون VS ألفريتون تاون أو والسول
ويمبلدون أو رامزجيت VS إيبسويتش تاون
بيتربره يونايتد VS ليدز يونايتد
ميلوول VS ليستر سيتي
واتفورد VS تشيسترفيلد أو ليتون أورينت
سندرلاند VS نيوكاسل يونايتد
شيفيلد ونزداي VS كارديف سيتي
كريستال بالاس VS إيفرتون
ميدلسبره VS أستون فيلا
نوتنغهام فورست VS بلاكبول أو فورست غرين روفرز
ويغان أثليتيك VS مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي VS هدرسفيلد تاون
بلاكبيرن روفرز VS كيمبريدج يونايتد
غيلينغهام VS شيفيلد يونايتد
سوانزي سيتي VS موركامب
تشيلسي VS بريستون نورث إيند
كوينز بارك رينجرز VS بورنموث
كوفنتري سيتي VS أوكسفورد يونايتد
برنتفورد VS ولفرهامبتون وإندرارز
بليموث أرغايل VS سوتون يونايتد.
ميدستون يونايتد VS ستيفنيدج أو بورت فيل
نيوبورت كاونتي أو بارنيت VS إيستلي أو ريدينغ
هال سيتي VS برمنغشهام سيتي
وآرسنال هو البطل التاريخي لكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقبًا، مقابل 12 لمانشستر يونايتد، و8 لكل من ليفربول وتشيلسي وتوتنهام، و7 ألقاب لأستون فيلا ومانشستر سيتي.