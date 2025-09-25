برشلونة يقنتص فوزا صعبا من ريال أوفييدو في الدوري الإسباني (فيديو)

حوّل برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني تأخره بهدف إلى فوز ثمين وصعب على حساب مضيفه ريال أوفييدو بنتيجة (3 ـ 1) اليوم الخميس في مباراة لحساب الجولة السادسة من المسابقة.

ويدين برشلونة بالفوز إلى كل من إريك غارسيا وروبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو الذين أحرزوا ثلاثية في الشوط الثاني بعد شوط أول مضطرب اهتزت فيه شباك الفريق الكتالوني بعد نصف ساعة من انطلاق المباراة.

ودخل برشلونة المباراة بقوة وأتيحت لنجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد فرصتان كبيرتان بعد تسديدة أولى في الدقيقة 18 وثانية في الدقيقة 22، لكن حارس مرمى أوفييدو، آرون إيسكانديل تصدى للمحاولتين بشكل رائع.

وبعد سيطرة كلية في أول 30 دقيقة لبرشلونة، ارتكب خوان غارسيا حارس مرمى الفريق الكتالوني هفوة كارثية في إبعاد الكرة بعد خروجه من مناطق الجزاء لكنه قدم تمريرة على المقاس للاعب أوفييدو ألبرتو رينا الذي سدد من مسافة بعيدة محرزا الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، استعاد برشلونة توازنه، وفرض ضغطا متواصلا على منافسه لتثمر محاولاته هدف التعادل في الدقيقة 56 عن طريق إريك غارسيا.

وواصل فريق المدرب هانزي فليك حملاته الهجومية ليتمكن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70 برأسية رائعة معلنا تقدم برشلونة ( 2 ـ 1).

وتلقى ليفاندوفسكي كرة على المقاس من دي يونغ ليسدد بالرأس في زاوية مستحيلة على حارس مرمى أوفييدو.

واختتم الأروغواياني رونالد أراوخو ثلاثية برشلونة بهدف في الدقيقة 88 من رأسية متقنة بعد ركلة ركنية.

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة من 6 مباريات، على بعد نقطتين فقط من ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة.

وفي المقابل تجمد رصيد ريال أوفييدو عند 3 نقاط في المركز 18 بعدما تلقى خسارته الخامسة في 6 مباريات.