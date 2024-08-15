كشفت تقارير إخبارية إنجليزية أن الدولي التونسي الياس السخيري لاعب خط وسط إينتراخت فرنكفورت الألماني يوجد ضمن قائمة محدودة من اللاعبين الذين يسعى ليفربول للتعاقد معهم قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقال موقع "ليفربول إيكو" المقرب من فريق الريدز، إن هناك قائمة من 5 لاعبين يستهدف النادي التعاقد مع أحدهم لتعويض الإخفاق في صفقة زوبيميندي، مشسرا إلى أن لاعب منتخب تونس وإينتراخت فرنكفورت الألماني إلياس السخيري يأتي على رأس قائمة تعاقدات ليفربول في الأسابيع الأخيرة من ميركاتو الصيف الأوروبي ليكون صفقة عربية ثانية للريدز مع محمد صلاح.

وأضاف "ليفربول إيكو" قوله إن السخيري ركيزة ثابتة وهامة في تشكيلة فرانكفورت، بعد أن ساهم خلال الموسم الماضي في إنهاء سباق البوندسليغا في المركز السادس، ما ضمن له المشاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

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ووفقا للمصدر ذاته، ينتظر أن يقدم ليفربول صفقة قيمتها بين 10 و15 مليون يورو لنادي فرنكفورت الذي سيكون مستفيدا من بيع لاعبه التونسي بعد أن كان حصل على خدماته في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده مع فريق كولن.

ولعب الياس السخيري (29 عاما) مع مونبيلييه الفرنسي بين 2014 و2019 عندما انتقل لنادي كولن الألماني حتى العام 2023 تاريخ انضمامه لإينتراخت فرنكفورت بعقد لمدة 3 سنوات.