جون هنري مالك ليفربول لا يخطط لبيع النادي

قال الأمريكي جون هنري مالك نادي ليفربول إنه لا يخطط لبيع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أعلنت مجموعته في نوفمبر الماضي أنها تدرس البيع.

وأعلنت مجموعة "فينواي سبورتس" قبل ثلاثة أشهر أنها تدرس خيار استقدام مستثمرين إذا كان هذا "في مصلحة" ليفربول".

واستحوذت المجموعة على ليفربول عام 2010 مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (358 مليون دولار).