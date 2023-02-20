جون هنري مالك ليفربول لا يخطط لبيع النادي
قال الأمريكي جون هنري مالك نادي ليفربول إنه لا يخطط لبيع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أعلنت مجموعته في نوفمبر الماضي أنها تدرس البيع.
وأعلنت مجموعة "فينواي سبورتس" قبل ثلاثة أشهر أنها تدرس خيار استقدام مستثمرين إذا كان هذا "في مصلحة" ليفربول".
واستحوذت المجموعة على ليفربول عام 2010 مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (358 مليون دولار).
وبعد بيان المجموعة، قال رئيس النادي توم ويرنر إنه لا يوجد ما يدعو للتعجل بإتمام أي صفقة محتملة.
ونقلت صحيفة "بوسطن سبورتس جورنال" عن هنري قوله: "هناك لغط كبير بخصوص ليفربول، لكن التزاما بالحقائق.. بالكاد أضفينا الصبغة الرسمية على عملية جارية".
وأضاف: "هل سنظل في إنجلترا للأبد؟ لا. هل نطرح ليفربول للبيع؟ لا. هل هناك محادثات مع مستثمرين بخصوص ليفربول؟ نعم. هل ستسفر عن شيء؟ أعتقد ذلك، لكن لن تكون صفقة بيع. هل قمنا ببيع أي شيء في آخر 20 عاما أو يزيد؟".
وتدرس عائلة جليزر مالكة مانشستر يونايتد بيع النادي. وقد تأكد تلقي النادي عرضين من شركة "إنيوس" المملوكة للملياردير البريطاني جيم راتكليف، ومن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس الوزراء القطري السابق.
ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد على ملعب أنفيلد غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة من 22 مباراة، ويتأخر بـ19 نقطة عن المتصدر آرسنال الذي لعب 23 مباراة.
وودع ليفربول من دور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ومن الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي.