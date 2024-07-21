ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على تأثير مبابي القوي منذ وصوله وارتدائه قميص ريال مدريد، قبل أن يلمس الكرة، أو يشارك في مباراة رسمية.

وحقق النجم الفرنسي حلم الطفولة بالانضمام إلى ريال مدريد، الذي أعلن التعاقد معه لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد ضمه في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وتم تقديم مبابي يوم الثلاثاء الماضي في حفل ضخم على ملعب "سانتياغو برنابيو"، تحت أنظار 80 ألف مشجع، وكُشِف عن قميصه الذي سيحمل الرقم 9.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، أن تأثير اللاعب تسويقيا تجاوز الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي انضم للميرنغي قادما من بروسيا دورتموند.

وأوضح التقرير أن "وصول بيلينغهام إلى ريال مدريد كان هائلا أيضا، لكن حضوره تصاعد مع بدء المنافسات، وإحرازه العديد من الأهداف، أما مبابي، فبمجرد وجوده في سانتياغو برنابيو وتقديمه للجماهير وبدء بيع قمصانه، حقق 5 أضعاف التأثير التجاري الذي قدمه لاعب بروسيا دورتموند السابق".

وكشفت الصحيفة أن هناك تأخيرا في تسليم قمصان مبابي، المبيعة عبر الإنترنت؛ بسبب الطلب المرتفع للغاية، بالإضافة إلى طوابير لا تنتهي حول المتجر الرسمي للنادي الملكي.

وأشارت إلى أن النادي سيقدم راعيا جديدا، خلال الأيام المقبلة، بفضل النجاحات العديدة للفريق، بالإضافة إلى وجود لاعبين كبار في صفوفه، أبرزهم كيليان مبابي.

ومن المقرر أن يكون أول ظهور رسمي لمبابي مع النادي الملكي في كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي، بطل الدوري الأوروبي.