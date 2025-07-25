"اتفاق نهائي" يحسم مستقبل سعود عبد الحميد

أوشك نادي تولوز الفرنسي على إتمام صفقة نوعية عبر التعاقد مع اللاعب السعودي سعود عبدالحميد قادمًا من روما الإيطالي على سبيل الإعارة، خلال انتقالات الصيف الجاري.

أخبار ذات علاقة ثنائي الهلال السعودي يسير على خطى "سعود عبد الحميد"

وانضم سعود إلى روما خلال الصيف الماضي قادمًا من الهلال السعودي، ولكنه ظل حبيسًا لدكة البدلاء.

وطوال المسم الماضي لم يشارك سعود إلا في 8 مباريات فقط في كل البطولات، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع آخر.

أخبار ذات علاقة بعد سعود عبد الحميد.. روما يتعاقد مع نجم عربي جديد

اتفاق نهائي

قالت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية"، إن ناديي تولوز وروما، توصلا لاتفاق نهائي ينتهي بانتقال الظهير الأيمن الدولي السعودي إلى الدوري الفرنسي، بعد موسم مخيب في إيطاليا.

وكان نادي لانس قد أبدى رغبته في جذب اللاعب الذي سبق له تمثيل نادي الهلال، إلا أن عبدالحميد فضل الانضمام إلى تولوز، ليكتسب فرصة ذهبية لإثبات نفسه في البطولات الأوروبية.

أخبار ذات علاقة نجم مغربي واعد يقترب من الالتحاق بسعود عبد الحميد في روما

وقالت إن انتقال اللاعب إلى تولوز بات على بعد خطوات، في خطوة يُنتظر أن تعزز دفاعات الفريق الفرنسي.