اشتعل الصراع مبكرًا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور جولتين فقط.

ونجح النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي في اعتلاء الصدارة مبكرًا بعدما سجل 4 أهداف في أول جولتين بإحراز هاتريك في مرمى إيبسويتش تاون أمس السبت كما أحرز هدفًا في الجولة الأولى.

وسجل محمد صلاح نجم ليفربول ثاني أهدافه بالبريميرليغ هذا الموسم بعدما هز شباك برينتفورد مساء اليوم الأحد.

وأحرز نوني مادويكي مهاجم تشيلسي هاتريك في انتصار فريقه على حساب ولفر هامبتون بنتيجة 6-2 مساء الأحد في الجولة الثانية.

ونجح النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في تسجيل هدفين مع توتنهام خلال مباراة إيفرتون أمس السبت التي انتهت بفوز السبيرز برباعية دون رد.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي (4 أهداف).

نوني مادويكي – تشيلسي (3 أهداف).

محمد صلاح – ليفربول (هدفان).

هيونغ مين سون – توتنهام (هدفان).

داني ويلبك – برايتون (هدفان).

يشار إلى أن هالاند فاز بلقب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعدما سجل 27 هدفًا متفوقًا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه كول بالمر نجم تشيلسي.