كريستال بالاس يتوَّج بلقب الدرع الخيرية بعد انتصاره على ليفربول بركلات الترجيح

تُوِّج كريستال بالاس بلقب كأس الدرع الخيرية للموسم الكروي 2025-2026، بعد تغلبه على ليفربول بركلات الترجيح (3-2)، إثر تعادل السلاسل بنتيجة (2-2) في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي.

انطلقت المباراة بإيقاع سريع، حيث افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر هوغو إيكتيكي، الذي تلقى كرة خارج المنطقة، وسدد تسديدة أرضية رائعة اخترقت شباك بالاس.

ورد كريستال بالاس سريعًا، حيث حصل على ضربة جزاء في الدقيقة (15) بعد عرقلة سار من قبل فيرجيل فان دايك، ليتولّى ماتيتا تنفيذها بنجاح في الدقيقة (17) محققًا التعادل.

لكن ليفربول عاد للتقدم في الدقيقة (21) عبر سيب فريمبونغ، الذي أرسل عرضية خادعة أخطأ في التعامل معها حارس بالاس لتهد الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الريدز" (2-1).

حافظ ليفربول على تقدمه حتى الدقيقة (77)، عندما نجح إسماعيلا سار في تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه كرة ساحرة من زميله لينفرد بمرمى الحارس أليسون ويضعها في الشباك.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث بدأ ليفربول بإهدار صلاح أولى ركلاته، بينما نجح ماتيتا في تسجيل الأولى لبالاس.

وتوالت إخفاقات "الريدز" بركلات ماك أليستر وهارفي إليوت، فيما تصدى أليسون لركلة بالاس الثانية، لكن العارضة أنقذت ليفربول من الركلة الرابعة لبالاس.

في النهاية، حسم ديفيني الركلة الخامسة لبالاس، لتنتهي الركلات الترجيحية (3-2) لصالح بالاس، الذين تُوجوا باللقب وسط احتفالات جماهيرهم.