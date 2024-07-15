قرار مفاجئ من سلمان الفرج بعد رحيله عن الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن موقف مفاجئ قد يتخذه سلمان الفرج، بعد رحيله رسميًا عن الهلال السعودي في الميركاتو الحالي.

وقرر الهلال التخلص من سلمان الفرج عقب نهاية الموسم الماضي، على الرغم من أنه كان يرتبط بعقد مع "الزعيم" يمتد حتى الصيف المقبل 2025.

وارتبط الفرج في الفترة الأخيرة باللعب إلى 5 أندية متمثلة في النصر والأهلي والاتحاد والقادسية ونيوم، قبل أن يؤكد النجم السعودي أنه سيحسم مستقبله قريبًا.

وينتظر سلمان الفرج الحصول على مخالصة مالية من الهلال، للانتقال مجانًا إلى فريقه القادم هذا الصيف.

أخبار ذات علاقة تطور مفاجئ.. النصر السعودي يقدم عرضا مشروطًا لسلمان الفرج

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "اليوم" فقد وضع سلمان الفرج اعتزاله لعب كرة القدم، كخيار آخر بعد تواضع العروض المقدمة له بعد قرار إدارة نادي الهلال توقيع مخالصة معه وعدم الاعتماد عليه الموسم المقبل.

واستمرت مسيرة الفرج، مع الهلال 20 عامًا، قاد خلالها "الزعيم" لتحقيق العديد من الألقاب.

وتدرج اللاعب الدولي في صفوف فريق الشباب في الهلال العام 2004، إلى أن رُقِّي للفريق الأول في 2008.

ويملك الفرج الرقم القياسي في التتويج بلقب الدوري السعودي منذ انطلاقته موسم 2008-2009 برصيد 8 ألقاب، بالإضافة إلى تتويجه بلقب كأس الملك 5 مرات وكأس ولي العهد 6 مرات، وكأس السوبر 4 مرات، إضافة إلى إحرازه لقبين في دوري أبطال آسيا.

أما عن مسيرته الدولية، خاض 68 مباراة دولية ومثل "الأخضر" في مونديال روسيا 2018، كما كان قائدًا للمنتخب الوطني في مونديال قطر 2022.