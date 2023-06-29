تقرير: جيمي فاردي يرفض عرضًا من نادي الخليج السعودي
قالت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الخميس، إن جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي الإنجليزي، رفض عرضا تلقاه من نادي الخليج السعودي، للانضمام لصفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري.
وقالت القناة في تقريرها، إن "فاردي رفض عرضًا من نادي الخليج السعودي، حيث يرى أن الانتقال للسعودية لا يناسبه في الوقت الحالي، إذ يتبقى عام في عقده مع ليستر، ولم يتحدث اللاعب مع مدرب الفريق بشأن دوره في الموسم المقبل".
وكان ليستر سيتي قد هبط رسميا لدوري الدرجة الأولى في نهاية الموسم المنصرم.
وذكرت تقارير مؤخرا أن نادي طرابزون سبور التركي قدم عرضا لنظيره ليستر سيتي، من أجل الحصول على خدمات جيمي فاردي خلال الصيف الحالي.
ونجح نادي الخليج في ضمان البقاء ضمن أندية دوري روشن السعودي بعد موسم صعب أنهاه في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.
ودعم الفريق صفوفه مؤخرا بتعاقده مع الجناح البرتغالي إيفو رودريغيز قادماً من نادي فاماليكاو ثامن الدوري البرتغالي الممتاز، في صفقة تمتد حتى عام 2025.
ودعمت إدارة النادي الفريق أيضا باللاعب حمد العبدان في وسط الملعب، كما تم تجديد عقد محمد خبراني وعمر العودة.
ومن المقرر أن يقيم فريق الخليج معسكرًا خارجيًا تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2023 في مدينة إزميت التركية، يستمر لمدة 21 يومًا، بداية من 14 من يوليو المقبل وحتى 4 أغسطس.