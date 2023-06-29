تقرير: جيمي فاردي يرفض عرضًا من نادي الخليج السعودي

ونجح نادي الخليج في ضمان البقاء ضمن أندية دوري روشن السعودي بعد موسم صعب أنهاه في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

ودعم الفريق صفوفه مؤخرا بتعاقده مع الجناح البرتغالي إيفو رودريغيز قادماً من نادي فاماليكاو ثامن الدوري البرتغالي الممتاز، في صفقة تمتد حتى عام 2025.

ودعمت إدارة النادي الفريق أيضا باللاعب حمد العبدان في وسط الملعب، كما تم تجديد عقد محمد خبراني وعمر العودة.

ومن المقرر أن يقيم فريق الخليج معسكرًا خارجيًا تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2023 في مدينة إزميت التركية، يستمر لمدة 21 يومًا، بداية من 14 من يوليو المقبل وحتى 4 أغسطس.