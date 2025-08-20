على السجادة الحمراء.. محمد صلاح يعانق ويقبل الحسناء أليسيا (فيديو)

حرص الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على الاحتفاء بشكل خاص بالنجمة الإنجليزية أليسيا روسو، التي خطفت الأضواء خلال ظهورها بحفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا (PFA Awards)، الذي أقيم، مساء أمس الثلاثاء.

وظهر صلاح على السجادة الحمراء ببدلة كلاسيكية أنيقة، قبل أن يتوقف لتحية روسو، مهاجمة آرسنال ومنتخب إنجلترا للسيدات، والتي كانت مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين، قبل أن تخسرها لصالح ماريونا كالديونتي.

اللاعبة الإنجليزية تألقت بفستان أخضر طويل خطفت به الأنظار، والتقطت الصور قبل لقائها بصلاح في لحظة لاقت تفاعلًا واسعًا، حيث حرص على معانقتها وتقبيلها بشكل سريع.

وكانت المهاجمة تُوجت بلقب دوري أبطال أوروبا على مستوى الأندية والمنتخب هذا العام؛ ما جعلها تحظى بشعبية كبيرة على السجادة الحمراء.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين، ليصبح الدولي المصري أول لاعب يفوز بالجائزة ثلاث مرات.

كان صلاح، الذي انضم إلى ليفربول في 2017، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي إذ لعبت أهدافه الـ29 إلى جانب 18 تمريرة حاسمة دورًا رئيسيًا في فوز النادي بلقب الدوري بعدما أنهى الموسم متقدمًا بفارق عشر نقاط على الوصيف آرسنال.

كان اللاعب (33 عامًا) فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والحذاء الذهبي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة وجائزة أفضل صانع لعب لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة؛ ما يجعله أول لاعب يفوز بالجوائز الثلاث في الموسم نفسه.

وفاز صلاح للمرة الأولى بجائزة رابطة المحترفين في 2018 بعد موسمه الأول مع ليفربول ومرة أخرى في 2022.

وضمت القائمة المختصرة لنيل الجائزة زميله في ليفربول أليكسيس ماك أليستر إلى جانب ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وديكلان رايس لاعب آرسنال، وكول بالمر لاعب تشيلسي.

ومدد صلاح عقده مع ليفربول لمدة عامين في أبريل منهيا بذلك عدة أشهر من التكهنات التي ربطته بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

كما اختيرت ماريونا كالدينتي لاعبة وسط آرسنال كأفضل لاعبة للعام، وسجلت اللاعبة الإسبانية تسعة أهداف في الدوري في موسمها الأول مع النادي بالإضافة إلى ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا، حيث تفوق آرسنال على ناديها السابق برشلونة ليفوز باللقب.