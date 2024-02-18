ميتروفيتش يضيق الخناق على رونالدو

شدد المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، الخناق على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، في ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وسجل ميتروفيتش هدفين، أحدهما من ضربة جزاء في مباراة الهلال أمام الرائد، اليوم الأحد، في الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 19 هدفا بفارق هدفين عن رونالدو الذي سجل 21 هدفا، ويتصدر النجم البرتغالي ترتيب هدافي الدوري.