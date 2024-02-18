ميتروفيتش يضيق الخناق على رونالدو
شدد المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، الخناق على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، في ترتيب هدافي الدوري السعودي.
وسجل ميتروفيتش هدفين، أحدهما من ضربة جزاء في مباراة الهلال أمام الرائد، اليوم الأحد، في الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.
ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 19 هدفا بفارق هدفين عن رونالدو الذي سجل 21 هدفا، ويتصدر النجم البرتغالي ترتيب هدافي الدوري.
وسجل رونالدو أهدافه في 19 مباراة، مقابل 18 مباراة لعبها ميتروفيتش مع الهلال.
وبعد مواجهة الرائد، يستضيف الهلال منافسه سباهان أصفهان، يوم الخميس، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
وسجل كاليدو كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 52، ويتقدم الهلال 3/0 حتى الدقيقة 64.
وقبل مواجهة اليوم الأحد، حصد الهلال 53 نقطة من 19 مباراة، ويتصدر ترتيب الدوري السعودي ويتقدم بـ4 نقاط على النصر الثاني الذي لعب 20 مباراة.