يجهز الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم نادي الهلال السعودي، لتقديم موسم رائع ليس فقط لإسعاد جماهير ناديه، ولكن لرد الصفعة لمنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر.

وسجل ميتروفيتش ثنائية في انتصار الهلال على حساب مضيفه الأخدود مساء السبت في الجولة الأولى من عمر دوري روشن للمحترفين بنتيجة "3-0".

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ودخل المهاجم الصربي مبكرًا صراع التتويج بلقب هداف الدوري السعودي منذ الجولة الأولى بعدما تساوى مع جوليان كينونيس مهاجم القادسية وكريغ غودوين مهاجم الوحدة بنفس الرصيد.

وتقدم ميتروفيتش على رونالدو الذي سجل هدفًا في مباراة فريقه النصر ضد الرائد التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى.

ولا ينسى ميتروفيتش صفعة رونالدو في الموسم الماضي بعدما اقتنص الأخير لقب هداف الدوري السعودي برصيد 35 هدفًا بفارق 7 أهداف عن مهاجم الهلال.

ومن المنتظر أن يشهد الموسم الحالي صراعًا مشتعلًا على التتويج بلقب هداف دوري روشن خاصة في ظل وجود العديد من الأسماء اللامعة بجانب رونالدو وميتروفيتش على رأسها الفرنسي كريم بنزيما والجابوني بيير إيمريك أوباميانغ وعبد الرزاق حمد الله.

يشار إلى أن ميتروفيتش ساهم في انتصار الهلال على النصر تحت أنظار رونالدو في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقدم رونالدو بهدف، ولكن ميتروفيتش سجل ثنائية قبل أن يحرز سيرجي سافيتش هدفاً وأيضًا مالكوم.