بالأرقام.. ماذا قدم ثنائي الهلال السعودي في مواجهة إنجلترا وصربيا؟
شارك ثنائي الهلال السعودي ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ملينكوفيتش سافيتش في مواجهة منتخب صربيا ضد إنجلترا مساء الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقامة في ألمانيا.
وحقق منتخب إنجلترا فوزًا مثيرًا على حساب صربيا بهدف دون رد سجله اللاعب جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني.
وخاض سافيتش المواجهة كاملة بينما لعب ميتروفيتش لمدة 61 دقيقة قبل استبداله لصالح زميله المخضرم دوسان تاديتش.
وحاول سافيتش تقديم دعم هجومي للمنتخب الصربي الذي لجأ للدفاع بصورة كبيرة، ونجح لاعب الهلال في تقديم مراوغة صحيحة بجانب تمريرة مفتاحية وإرساله تمريرة عرضية صحيحة.
واستخلص لاعب الهلال الكرة مرتين كما أنه مرر الكرة 47 مرة من أصل 55 تمريرة طوال اللقاء.
في المقابل، وجه ميتروفيتش تسديدة وحيدة في المباراة وجاءت بجانب القائم كما مرر الكرة 17 مرة بينها 14 تمريرة صحيحة ولم يرسل أي كرات عرضية أو طولية.
ويخوض منتخب صربيا مواجهته الثانية في البطولة القارية يوم الخميس المقبل ضد سلوفينيا ثم يلعب ضد الدنمارك يوم 25 يونيو الجاري.