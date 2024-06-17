بالأرقام.. ماذا قدم ثنائي الهلال السعودي في مواجهة إنجلترا وصربيا؟

شارك ثنائي الهلال السعودي ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ملينكوفيتش سافيتش في مواجهة منتخب صربيا ضد إنجلترا مساء الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقامة في ألمانيا.

وحقق منتخب إنجلترا فوزًا مثيرًا على حساب صربيا بهدف دون رد سجله اللاعب جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني.