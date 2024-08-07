فشلت السعودية دنيا أبو طالب في تحقيق الميدالية البرونزية، في أول مشاركة أولمبية لها، بعد خسارتها أمام نظيرتها الإيرانية "مبينا نمتزاده"، اليوم الأربعاء، في وزن 49 كيلوغراما في مسابقة التايكوندو للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وكان من الممكن أن تصبح هذه الميدالية أول ميدالية أولمبية نسائية للسعودية، بعد أن فازت دنيا في وقت سابق على المغربية أميمة البوشتي لتتأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية، ولكن اللاعبة السعودية خسرت في النهاية.

دنيا استهلت أول مشاركة أولمبية لها بالفوز على الإسرائيلية أبيشاج سيمبرج في دور الـ16 لمنافسات وزن الذبابة.

وفازت دنيا بنتيجة 2-6 و5-4 و10-صفر، وتوجت انتصارها بتوجيه ركلتين إلى الرأس وركلتين إلى الجسم في الجولة الثالثة.

وبعدها خسرت دنيا أمام التايلاندية بانيباك وونجباتاناكيت حاملة اللقب في دور الـ8.

لكن بعد صعود اللاعبة التايلاندية إلى النهائي، ضربت دنيا موعدا مع المغربية البوشتي في مباراة التأهل للميدالية البرونزية، ولكنها خسرت في النهاية أمام "مبينا نمتزاده".

وقطعت دنيا خطوة تاريخية للمرأة السعودية، حين أصبحت أول رياضية من بلادها تتأهل مباشرة عبر التصفيات إلى الأولمبياد.

يذكر أن دنيا أبو طالب هي التي حملت علم السعودية في حفل الافتتاح.