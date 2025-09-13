الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم السبت، في مباراة قوية على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ويستهدف الزمالك استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات أمام المصري، بعدما تعثر في الجولة الماضية بالخسارة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

ويدخل الفريق الأبيض اللقاء وعينه على انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري المصري من أبناء بورسعيد.

ويتنافس الفريقان في المباراة على صدارة الدوري، حيث يحتل المصري المركز الأول برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل مرتين.

فيما يأتي الزمالك ثانيا برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل مرة والخسارة في أخرى.

ويمتلك المصري أقوى خط هجوم في الدوري المحلي برصيد 13 هدفا، بينما يتفوق الزمالك دفاعيا؛ إذ استقبل مرماه 3 أهداف فقط.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورت".