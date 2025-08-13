امنع والدك من الكلام.. الأهلي يوجه أمرا مباشرا لزيزو

وجهت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب رسالة حاسمة إلى أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأحمر، بضرورة التنبيه على والده، والذي يعمل وكيلًا له، بعدم الحديث في وسائل الإعلام بكثرة بسبب الأزمة الدائرة حاليًّا مع نادي الزمالك.

واندلعت أزمة كبيرة بين زيزو وإدارة الزمالك منذ رحيله عن الفريق في نهاية الموسم الماضي إثر انتهاء عقده، وتبادل الشكاوى بينهما، وكان آخرها ما قام به جمهور الفريق الأبيض من توجيه الشتائم للاعب ولعائلته في المواجهة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا.

وتقدم أشرف عبدالعزيز، محامي "زيزو"، يوم الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام ضد نادي الزمالك وجماهيره؛ بداعي سب اللاعب وزوجته.

وذكر البلاغ، أن بداية إثارة الجماهير ضد زيزو والتحريض ضده كانت من قِبل مجلس إدارة نادي الزمالك بعد توجيهات من رئيس مجلس النادي بنزع صورة اللاعب من على جدران النادي بملعب الناشئين، وتمزيقها ودهسها والبصق عليها، وتوجيه السباب إلى الشاكي؛ ما أدى إلى تحريض الجماهير ودعوتهم لسب اللاعب والتهجم عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ودلل البلاغ المقدم على ما ورد به بالاستعانة بتصريحات للفنانة هدى الإتربي تنفي تلقيها دعوة من نادي الزمالك لحضور مباريات الفريق وعدم علمها بهتافات الجماهير باسمها، مشددًا على أن "هذا يدل على أن السباب كان موجهًا إلى زوجة اللاعب تحديدًا، ولكن في محاولة للالتفاف على الواقعة دعا مجلس الإدارة الفنانة هدى الإتربي للتشويش وإظهار أن الجماهير تهتف باسم الفنانة".

كما خرج والد زيزو في أكثر من تصريح إعلامي ليتوعد مجلس الزمالك بالرد القانوني، قائلًا إنه حال استمرت التهديدات لنجله ولعائلته سيقوم بالبحث له عن عقد احترافي خارج مصر، وهي التصريحات التي أغضبت مجلس إدارة الأهلي.

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية: "إدارة النادي الأهلي قالت لـ(زيزو) ليس لك علاقة بملف الزمالك، وطالبوه بالتركيز في الملعب والنادي سيتولى الملف مع الرابطة واتحاد الكرة، واللاعب صامت ولم يتحدث، ولكنهم طالبوه بأن يمنع أي أحد حوله من الحديث في الموضوع، لأن الأهلي يعرف كيف تسير الأمور ويعرف كيف سيأتي بحق كل نجومه، وزيزو أحد أهم النجوم بالفريق وبدايته كانت رائعة".

وانضم أحمد سيد زيزو إلى صفوف الأهلي في صفقة انتقال حر، قادمًا من نادي الزمالك بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الكروي 2024-2025.