دي يونغ يضع برشلونة في ورطة
كشفت إذاعة "راك 1" عن أزمة يواجهها نادي برشلونة بسبب لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، وتضخم راتبه الحالي مع الفريق.
ويسعى برشلونة لتجديد تعاقده مع دي يونغ خلال الفترة المقبلة، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه منذ الموسم الماضي، ورغبة العديد من الأندية في ضمه.
وقدم برشلونة عرضًا للاعب قبل 3 أشهر، لكنه لم يرد، علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2026.
ووفقا لما ذكرته الإذاعة، اليوم الأربعاء، فإن "بقاء فرينكي دي يونغ سيكلف برشلونة 77 مليون يورو، وهو مجموع 30 مليونًا المتبقية من رسوم انتقاله بالإضافة إلى راتبه الحالي، المتضخم بسبب تأجيلات من حقبة جوزيب ماريا بارتوميو".
وأضاف التقرير: "أي سيكلف دي يونغ برشلونة 39 مليون يورو في المتوسط لكل موسم بدءًا من هذا الصيف، لهذا السبب، تفكر الإدارة الرياضية في سيناريوهين: إما تجديد عقد اللاعب أو بيعه مقابل مبلغ مرتفع للغاية".
إدارة برشلونة تريد أن تأخذ ردًا واضحًا من دي يونغ؛ لأنها تعتبر أن صيف 2024 هو الفرصة الأفضل إذا قررت بيع اللاعب.
وتابع التقرير: "وفقًا لمصادر النادي، فإن العرض المقدم لتجديد عقده اللاعب الهولندي لا يتضمن تخفيض راتبه، لكنه سيحصل على راتب أقل من الآن وسيكون براتب معقول والذي سيتجاوز 15 مليون يورو في الموسم الواحد".
ويتعين على دي يونغ حاليًا دراسة عرض برشلونة الجديد، والذي سيكون براتب أقل، وفي حالة لم يوافق، ستكون أمامه الفرصة للمغادرة بوصول عرض يرضي النادي الكتالوني.
وأشارت تقارير أخرى إلى أن برشلونة تلقى عرضا بالفعل من توتنهام لضم دي يونغ بقيمة 60 مليون يورو مع المتغيرات وبعقد 4 سنوات وبراتبه الحالي نفسه.
ويأمل برشلونة إنهاء هذا الملف مبكرًا، خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهتين حاسمتين في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي.