دي يونغ يضع برشلونة في ورطة

كشفت إذاعة "راك 1" عن أزمة يواجهها نادي برشلونة بسبب لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، وتضخم راتبه الحالي مع الفريق.

ويسعى برشلونة لتجديد تعاقده مع دي يونغ خلال الفترة المقبلة، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه منذ الموسم الماضي، ورغبة العديد من الأندية في ضمه.

وقدم برشلونة عرضًا للاعب قبل 3 أشهر، لكنه لم يرد، علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2026.

ووفقا لما ذكرته الإذاعة، اليوم الأربعاء، فإن "بقاء فرينكي دي يونغ سيكلف برشلونة 77 مليون يورو، وهو مجموع 30 مليونًا المتبقية من رسوم انتقاله بالإضافة إلى راتبه الحالي، المتضخم بسبب تأجيلات من حقبة جوزيب ماريا بارتوميو".