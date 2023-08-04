رسميًا.. باير ليفركوزن يمدد عقد تشابي ألونسو حتى 2026
أعلن باير ليفركوزن الألماني، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه الإسباني تشابي ألونسو لمدة عامين ليبقى مع الفريق حتى 2026.
وتولّى ألونسو تدريب باير ليفركوزن المتعثر في ذلك الوقت، في أكتوبر 2022، وقاد ألونسو باير ليفركوزن لإنهاء الدوري في المركز السادس، وبلوغ نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.
وقال ألونسو: "ممتن لهذه الثقة التي وضعها باير في شخصي".
وأضاف: "حقيقة أن لدينا نفس الأفكار والاتجاهات في الأمور الرياضية تظهر تقاربًا وثقة بيني وقادة النادي".
وسيشارك باير ليفركوزن مرة أخرى في الدوري الأوروبي هذا الموسم.
ويأتي تمديد عقد ألونسو مع باير ليفركوزن في ظل تقارير تحدثت عن أنه سيخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي الموسم المقبل.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن ألونسو البالغ من العمر 41 عامًا أدار 37 مباراة لباير ليفركوزن، فاز في 17، وتعادل في 10، وخسر 10، علمًا بأنه سبق أن أدار 98 مباراة لريال سوسيداد فاز في 40، وتعادل في 23، وخسر 35.
وسبق أن لعب ألونسو لريال سوسيداد، وليفربول، وريال مدريد، وبايرن ميونخ.