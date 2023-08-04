رسميًا.. باير ليفركوزن يمدد عقد تشابي ألونسو حتى 2026

أعلن باير ليفركوزن الألماني، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه الإسباني تشابي ألونسو لمدة عامين ليبقى مع الفريق حتى 2026.

وتولّى ألونسو تدريب باير ليفركوزن المتعثر في ذلك الوقت، في أكتوبر 2022، وقاد ألونسو باير ليفركوزن لإنهاء الدوري في المركز السادس، وبلوغ نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وقال ألونسو: "ممتن لهذه الثقة التي وضعها باير في شخصي".