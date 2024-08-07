يسعى الأمريكي نواه لايلز إلى تحقيق ثنائية سباقات السرعة في أولمبياد باريس عندما ينافس في سباق 200 متر غدا الخميس بعد فوزه بسباق 100 متر في أكثر سباق متقارب على الإطلاق في تاريخ الألعاب.

وخطف نواه لايلز كل الأضواء في نهائي سباق 100 متر عندما فاز بالميدالية الذهبية بتوقيت قدره 9.79 ثانية وبفارق 0.005 عن الجامايكي كيشان تومسون.

وفي نهائي مثير وحماسي، عرضت شاشة الملعب النتيجة في صورة نهاية السباق لسبعة عدائين للفصل فيما بينهم، قبل الإعلان عن فوز لايلز بالسباق الذي أضاف الذهبية الأولمبية للقب بطولة العالم الذي حققه.

ولا يعرف كثير من متابعي الألعاب الأولمبية، وحتى المطلعين على سباقات السرعة في ألعاب القوى، الكثير عن العداء الأمريكي، فيما يملك أسرع رجل في العالم خمس حقائق مثيرة نوردها في ما يلي:

الربو وعسر القراءة

نشر لايلز رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوزه بذهبية سباق 100 متر في استاد فرنسا، قال فيها إنه يعاني من عدة مشاكل مثل الربو وعسر القراءة، لكن ذلك لم يمنعه أبدا من أن يصبح أحد أسرع الرجال على الكوكب.

وكتب لايلز "أعانى من الربو والحساسية وعسر القراءة واضطراب نقص الانتباه والقلق والاكتئاب. لكن سأخبرك أن ما لديك لا يحدد ما يمكنك أن تصبح عليه. لماذا لا تكون أنت!".

عاشق لدوري المحترفين للسلة "NBA"

رغم شعبيته المتزايدة، أزعج لايلز العديد من لاعبي كرة السلة والمشجعين عندما تساءل عن سبب تسمية الفائز بالدوري الأمريكي للمحترفين ببطل العالم.

وسأل لايلز بدهشة في بطولة العالم لألعاب القوى في مؤتمر صحفي نال انتشارا واسعا "ما يؤلمني أكثر هو أنني يجب أن أشاهد نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين ولديهم بطل العالم‭‭‬‬، بطل العالم أين؟ في الولايات المتحدة؟".

وأضاف:"لا تسيئوا فهمي. أنا أحب الولايات المتحدة، لكن هذا ليس العالم، نحن العالم ولدينا كل دولة تقريبا هنا تقاتل وتحاول رفع علمها لإظهار أنها ممثلة، لا توجد أعلام في الدوري الأمريكي للمحترفين".

ولم يتقبل كيفن دورانت، الفائز بالدوري الأمريكي للمحترفين مرتين، تعليق لايلز بشكل جيد، وقال "يجب على شخص ما مساعدة هذا الأخ".

بينما قال درايموند جرين الفائز أربع مرات "عندما يضرك أن تكون ذكيا".

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عداء ومغني راب

لا يوجد العديد من الرياضيين الذين لديهم مسيرة في الموسيقى أيضا، لكن لايلز مغني راب ولديه قناته الخاصة على تطبيق (سبوتيفاي) حيث يُعرف باسم (نوغو 18).

وقدم لايلز أيضا عرضا في حفل افتتاح نهائيات الدوري الماسي لعام 2019 في زيوريخ. إلى جانب الفرقة السويسرية بابا شريمبس والأمريكية ساندي موريس لاعبة القفز بالزانة.

فشل في أولمبياد طوكيو

أصبح لايلز أسرع عداء في العالم في أولمبياد باريس 2024، بعد أن كان قبل ثلاث سنوات فشل في التأهل حتى لسباق 100 متر في أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز السابع في التجارب الأمريكية بزمن تجاوز 10 ثوانٍ.

صراع في الصحة العقلية

كان ذلك في الوقت الذي انفجر في البكاء حول صراعاته المتعلقة بالصحة العقلية وأدوية الاكتئاب التي قال إنها أخذت طاقته قبل أن يتوقف عن تناولها قبل الألعاب.

وقال لايلز الذي اعترف بأنه كان يتلقى العلاج منذ كان في التاسعة من عمره"لطالما قلت في اليوم الذي لن أستمتع فيه بهذه الرياضة سأتركها.

وأضاف في تصريحات غريبة:"لفترة وجيزة، لم أكن أستمتع هذا العام. أردت المغادرة. وكان علي اتخاذ قرار. فكرت أنه لا يمكنني السماح لهذا بالسيطرة علي وأنني يجب أن أتحسن".

يشار إلى أن لايلز الذي احتفل يوم 18 يوليو الماضي بعيد ميلاده السابق والعشرين، يرتبط بعلاقة مع العداءة الجامايكية جونيل برومفيلد التي تشارك في أولمبياد باريس الحالي في سباق 400 متر.