تغريدة مثيرة من تشواميني مع أنباء انتقال مبابي إلى ريال مدريد (صورة)
أثار الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد، الجدل مرة أخرى، بعد إعلان مواطنه مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان، واقترابه من الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي الإسباني.
واليوم الخميس، قام كيليان مبابي بإبلاغ ناصر الخليفي بقراره بمغادرة باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل.
ونشرت شبكة (Relevo) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن مبابي "قال نعم" لعرض ريال مدريد.
وعقب انتشار هذه الأخبار، قام أوريلين تشواميني بنشر تغريدة لـ"فشار" في إشارة إلى أنه سيشاهد مسلسل مبابي وريال مدريد.
يذكر أن تشواميني –الذي تزامل مع مبابي في منتخب فرنسا- قال في تصريحات تليفزيونية بعد سؤاله عن إمكانية انضمام مبابي إلى الفريق الملكي: "نعم نتحدث عن ذلك في غرفة تبديل الملابس لأنه موضوع مهم".
وأضاف في كلمة أثارت الجدل مع مذيع اللقاء بعد فوز ريال مدريد على لايبزيغ: "لم يخبرني أحد بمصير مبابي، وحتى لو قال فلن أخبرك" مع ضحك من اللاعب.
واختتم: "نأمل أن نعرف ذلك المزيد في الأسابيع المقبلة".
وكشفت تقارير إعلامية أن كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وافق بشكل نهائي على الانضمام إلى صفوف ريال مدريد، بعد قراره بالرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية.
وانضم المهاجم، الذي فاز بكأس العالم 2018، إلى باريس سان جيرمان قادمًا من موناكو، في أغسطس/ آب 2017، وساعدهم على الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي.
وسجل اللاعب (25 عامًا) 20 هدفًا في الدوري هذا الموسم إذ يسعى باريس سان جيرمان للحصول على لقبه الثالث تواليًا.