تغريدة مثيرة من تشواميني مع أنباء انتقال مبابي إلى ريال مدريد (صورة)

يذكر أن تشواميني –الذي تزامل مع مبابي في منتخب فرنسا- قال في تصريحات تليفزيونية بعد سؤاله عن إمكانية انضمام مبابي إلى الفريق الملكي: "نعم نتحدث عن ذلك في غرفة تبديل الملابس لأنه موضوع مهم".

وأضاف في كلمة أثارت الجدل مع مذيع اللقاء بعد فوز ريال مدريد على لايبزيغ: "لم يخبرني أحد بمصير مبابي، وحتى لو قال فلن أخبرك" مع ضحك من اللاعب.

واختتم: "نأمل أن نعرف ذلك المزيد في الأسابيع المقبلة".