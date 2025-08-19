حدث استثنائي.. هل يقدم الزمالك عرضا لشراء نجم الأهلي مباشرة؟

كشفت مصادر، عن استعداد نادي الزمالك لتقديم عرض رسمي إلى النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات لاعب الفريق الأحمر البارز أحمد عبدالقادر.

ويعش أحمد عبدالقادر حالة استثنائية داخل النادي الأهلي، حيث يتدرب منفردا، بقرار من الإسباني خوسيه ربيرو الذي لا يرغب في وجوده.

وحاول النادي الأهلي تسويق اللاعب أوروبيا وخليجيا، إلا أن عبدالقادر تمسك بموقف بالحصول على الاستغناء الخاص به ورحيله مجانا.

وترفض إدارة الأهلي رحيله بهذه الطريقة، خوفا من الانتقال إلى الزمالك الغريم التقليدي.

حدث استثنائي

وفقا لمصادر، فإن هناك حالة من التربص بين الأطراف المعنية، حيث ينتظر الأهلي موقف اللاعب قبل اتخاذ أي خطوة رسمية، في حين يقوم الزمالك بدراسة إمكانية الدخول في مفاوضات لضم اللاعب قبل انتهاء عقده أو تجديده.

الأهلي سبق وصرف 25% من قيمة عقد عبدالقادر؛ ما يعكس تمسكه باللاعب، لكنه في الوقت نفسه لم يغلق الباب أمام العروض المحتملة.

وقالت قناة "تن" إنه من المحتمل أن يتقدم الزمالك، بطلب رسمي إلى الأهلي للحصول على خدمات عبدالقادر، بناء على اتفاق سابق بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وحسين لبيب رئيس الزمالك، بعدم الدخول في مزايدات أو خطف لاعبين.