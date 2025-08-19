صراع مرير.. 9 نجوم ينافسون محمد صلاح على الحذاء الذهبي

كتب: نور الدين ميفراني

بدأ الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بقوة بين الكبار. إذ فاز حامل اللقب ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام وتعادل تشيلسي ونيوكاسل في الجولة الأولى ويتوقع صراع كبير حول اللقب.

كما يتوقع صراع كبير حول لقب الحذاء الذهبي وجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن توج المصري محمد صلاح بالحذاء الذهبي لموسم 2024/2025، وكان النرويجي إيرلينغ هالاند توج في موسمي 2022/2023 و2023/2024.

في الموسم الحالي يعتبر النرويجي المرشح الأوفر حظًّا لاستعادة لقبه وسط منافسة من 9 نجوم أبرزهم المصري محمد صلاح :

1- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

الجميع يتوقع من المهاجم النرويجي لاعب مانشستر سيتي أن يكون هدافًا رائعًا، حتى بعد موسمه المحرج الذي سجل فيه 22 هدفًا.

وبدأ الموسم الجديد بهدفين في أول جولة ليشعل الصراع مبكرًا.

2- محمد صلاح (ليفربول)

حطم حامل الحذاء الذهبي العديد من الأرقام القياسية في اليوم الأخير من الموسم الماضي، لكن المصري محمد صلاح يبلغ الآن 33 عامًا، وهذا الموسم هناك أيضًا كأس الأمم الأفريقية حين سيغيب لمدة شهر برفقة منتخب مصر، ولم يعد يلعب من أجل عقد جديد. مع ذلك، بدأ الموسم بهدف ضد بورنموث.

أهدافه الفعلية في الدوري الإنجليزي الممتاز: 1

3- فيكتور جيوكيريس (آرسنال)

حطم المهاجم السويدي العديد من الأرقام القياسية في الدوري البرتغالي الممتاز، لكنه لم يُختبر بعد في هذا المستوى الكبير، ويعتبر أمل فريق آرسنال في الموسم، وإن تمكن من الفوز بالحذاء الذهبي فسيأتي بالتأكيد مع الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

4- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد، حاليًّا)

تبلغ احتمالات فوز السويدي ألكسندر إيزاك بالحذاء الذهبي 17/2، رغم أنه قد لا يلعب أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلا بعد إغلاق سوق الانتقالات.

لكن هل سيلعب في النهاية مع نيوكاسل يونايتد، أو ليفربول، أو فريق آخر؟.

5- جواو بيدرو (تشيلسي)

قدّم المهاجم البرازيلي أداءً رائعًا مع تشيلسي في كأس العالم للأندية وفي فترة ما قبل الموسم، ويبدو أن جواو بيدرو جاهز لقيادة خط الهجوم متفوقًا على زميله ديلاب، لم يسبق للبرازيلي أن سجل أكثر من 10 أهداف في الموسم، لكنه لم يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع كول بالمر، وإيستيفاو، وجيمي غيتنز، وبيدرو نيتو من قبل.

6- كول بالمر (تشيلسي)

كان اللاعب الأبرز في فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية، ولكن من الصعب تصور أن يصبح مَن سجل 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هو الهداف ويحتاج لـ25 هدفًا - على الأقل - للفوز بالحذاء الذهبي.

6- هوغو إيكيتيكي (ليفربول)

تتتراوح احتمالات الرهان على أغلى مهاجم هذا الصيف بين 1/25 و 1/20، لكنه تألق بشكل ملحوظ وفقًا لتوقعاته للأهداف الموسم الماضي مع آينتراخت فرانكفورت. ربما يكون من المفيد دعم إيكيتيكي هنا؛ فقد سجل في درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ثم سجل مرة أخرى في مباراة الافتتاح ضد بورنموث.

الأهداف الفعلية في الدوري الإنجليزي الممتاز: 1

8- بنجامين سيسكو (مانشستر يونايتد)

كان بنجاميم سيسكو هو المهاجم الوحيد المتبقي في مانشستر يونايتد في السوق بعدما خطفت الأندية كل الأسماء الكبيرة، لكنه سجل 13 هدفًا فقط في الدوري الألماني خلال موسمين، لذا يبدو أن انضمامه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والفوز بالحذاء الذهبي مع نادٍ عانى من خلق الفرص (وكل شيء آخر) الموسم الماضي طلب كبير.

8 -أولي واتكينز (أستون فيلا)

قرر مانشستر يونايتد أن ضم بنيامين سيسكو مقابل 74 مليون جنيه إسترليني هو الخيار الأمثل من أولي واتكينز مقابل 50 مليون جنيه إسترليني؛ يبدو أنهم ارتكبوا خطأً مألوفًا لمجرد أنه تجاوز الـ 28 عامًا. لكنه سجل 16 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ويظل المهاجم الأول لأستون فيلا، وسيكون متحمسًا للغاية قبل كأس العالم 2026.

10- دومينيك سولانكي (توتنهام)

تتراوح الاحتمالات لفوز سولانكي بالجائزة حوالي 33/1 ، فقد سجل تسعة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكنه لا يزال متقدمًا على عمر مرموش وليام ديلاب وآخرين. ربما تقول النظرية إنه إذا استطاع توماس فرانك تدريب برايان مبيومو، فقد يُحدث ذلك فرقًا كبيرًا مع سولانكي. شيء واحد نعرفه: الحذاء الذهبي سيضمن له مكانًا في كأس العالم 2026.