هل يواجه تين هاغ خطر الإقالة من مانشستر يونايتد؟

يعيش نادي مانشستر يونايتد بالتأكيد وسط أزمة تضرب الفريق، حتى وصلت لتقارير تتحدث عن مستقبل الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في "أولد ترافورد"، وبدأت تربطه بإمكانية الإقالة من منصبه في الفترة المقبلة.

مانشستر يونايتد بدأ مشوار دوري أبطال أوروبا بالخسارة برباعية مقابل 3 أهداف على يد بايرن ميونخ الألماني، مساء الأربعاء، ويسير الفريق بخطى غير ثابتة في الدوري المحلي هذا الموسم.

ويحتل يونايتد المركز الـ13 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط بعد 5 جولات كاملة من المسابقة.