هل يواجه تين هاغ خطر الإقالة من مانشستر يونايتد؟
يعيش نادي مانشستر يونايتد بالتأكيد وسط أزمة تضرب الفريق، حتى وصلت لتقارير تتحدث عن مستقبل الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في "أولد ترافورد"، وبدأت تربطه بإمكانية الإقالة من منصبه في الفترة المقبلة.
مانشستر يونايتد بدأ مشوار دوري أبطال أوروبا بالخسارة برباعية مقابل 3 أهداف على يد بايرن ميونخ الألماني، مساء الأربعاء، ويسير الفريق بخطى غير ثابتة في الدوري المحلي هذا الموسم.
ويحتل يونايتد المركز الـ13 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط بعد 5 جولات كاملة من المسابقة.
ولكن في ظل كل هذه التقارير، كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، حقيقة اقتراب إقالة تين هاغ.
ونقل موقع "centredevils" عن الصحفي الإيطالي الشهير قوله، إن "تين هاغ لا يواجه خطر الإقالة، الأمور هادئة في مانشستر يونايتد".
وأضاف رومانو: "يتولى إريك تين هاغ مسؤولية كل شيء في مانشستر يونايتد، فهو يظل الشخص الحاسم، ووظيفته ليست في خطر".
أزمة غضب اللاعبين
من جانبه، رد تين هاغ، على التقارير الصحفية التي تشير إلى وجود اضطرابات في غرفة تبديل الملابس.
وأشارت صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز" البريطانية، إلى وجود شعور بالضجر لدى العديد من لاعبي مانشستر يونايتد، بسبب انتقادات تين هاغ، ورفض عدد منهم لقرار المدرب باستبعاد زميلهم سانشو.
ولكن تين هاغ قال في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو": "لا أعرف ما إذا كان الأمر تسريبًا، لكني أعرف الرأي، وأعرف لاعبي فريقي".
وأضاف: "يمكن للجميع تقديم اقتراحات، ونحن موافقون على ذلك، وفي مانشستر يونايتد عليك الفوز في كل مباراة، هذا لا يغير أي شيء".