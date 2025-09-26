سيارة خرافية.. ما حقيقة هدية عثمان ديمبلي الخيالية لأمه؟ (صورة)

تداول مغردون صورة زعموا فيها أن عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا أهدى والدته سيارة فارهة عقب فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وكان عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا فاز بجائزة الكرة الذهبية، متفوقًا على لامين يامال نجم برشلونة، وزميله فيتينيا الذي حل ثالثًا.

اللاعب الفرنسي خطف الأنظار في لحظة التتويج عندما وجه خطابًا مؤثرًا لوالدته قائلاً: "إلى أمي.. أشكرك من كل قلبي، لقد كنت دائمًا بجانبي"، قبل أن يذرف الدموع وسط تفاعل الحاضرين في مسرح شاتليه بباريس.

والدته اكتفت بعناقه وتقبيله دون تصريحات إعلامية، في مشهد لفت الانتباه إلى شخصيتها المتحفظة.

دور الأم في مسيرة ديمبلي

فاطمة عثمان ديمبلي، فرنسية من أصول موريتانية وسنغالية، كانت السند الأساسي لنجم باريس سان جيرمان.

وعملت فاطمة بائعة متجولة في بدايات حياتها لتأمين احتياجات الأسرة، وساعدت ابنها على شق طريقه نحو الاحتراف.

كما تتولى منذ سنوات إدارة أعماله وتوجيه خطواته داخل وخارج الملاعب، لتبقى العامل الأبرز في نجاحه.

حقيقة الهدية الفاخرة

عقب الحفل، انتشرت عبر مواقع التواصل صورة زُعم أنها تُظهر ديمبلي وهو يهدي والدته سيارة فارهة تقديرًا لها بعد الإنجاز.

لكن بالتحقق، تبيّن أن الصورة مزيفة وصُنعت بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما نفى صحة الرواية المتداولة.