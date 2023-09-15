تقرير: برشلونة قد يضطر لبيع 5 نجوم في يناير بسبب الرواتب

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن برشلونة قد يضطر لبيع 5 من نجومه في يناير المقبل لتخفيض الحد الأقصى للرواتب بنسبة 50% تقريبًا.

ويعاني برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، لسنوات بسبب سوء الإدارة؛ ما أثر بشكل خطير على الفريق في سوق الانتقالات.

واضطر عدد من الأسماء الكبيرة إلى المغادرة، بما في ذلك ليونيل ميسي عام 2021، نتيجة محاولة النادي خفض فاتورة الأجور.