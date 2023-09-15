تقرير: برشلونة قد يضطر لبيع 5 نجوم في يناير بسبب الرواتب
ذكرت صحيفة "ذا صن" أن برشلونة قد يضطر لبيع 5 من نجومه في يناير المقبل لتخفيض الحد الأقصى للرواتب بنسبة 50% تقريبًا.
ويعاني برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، لسنوات بسبب سوء الإدارة؛ ما أثر بشكل خطير على الفريق في سوق الانتقالات.
واضطر عدد من الأسماء الكبيرة إلى المغادرة، بما في ذلك ليونيل ميسي عام 2021، نتيجة محاولة النادي خفض فاتورة الأجور.
واستمر ذلك خلال نافذة هذا الصيف، حيث تم بيع عثمان ديمبلي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وأنطوان غريزمان وفرانك كيسي.
وتم إعارة أمثال أنسو فاتي وإريك غارسيا وسيرجينو ديست، وبيع كليمونت لينغليت.
وتمكن برشلونة من جلب لاعب خط الوسط أوريول روميو بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني وضم مجانا إلكاي غوندوغان وإينيغو مارتينيز، بينما وصل جواو كانسيلو وجواو فيليكس أيضًا على سبيل الإعارة.
ولكن يبدو الآن من المؤكد أن هناك المزيد من عمليات الرحيل رفيعة المستوى بعد أن أكدت رابطة الدوري الإسباني أن الحد الأقصى لرواتب برشلونة قد تم تخفيضه بمقدار النصف تقريبًا.
ويستند الحد الأقصى للرواتب إلى إيرادات وإنفاق كل ناد من الموسم الماضي.
وتظهر الأرقام الرسمية أن الحد الأقصى انخفض من 555.8 مليون جنيه إسترليني في فبراير إلى 231.6 مليون جنيه إسترليني فقط الآن، وهذا هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنهم إنفاقه خلال الموسم الحالي.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" فإن برشلونة قد يضطر لبيع فرينكي دي يونغ ورافينيا وبيدري.
وفشل مانشستر يونايتد في التعاقد مع الهولندي دي يونغ الذي وصل برشلونة قادما من أياكس في 2019.
ووافق دي يونغ على راتب قدره 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع عندما انضم لبرشلونة، ومع ذلك، فقد حصل منذ ذلك الحين على عدة تخفيضات في الأجور بسبب الأزمة المالية.
وكان راتبه الأولي يساوي 12 مليون جنيه إسترليني سنويًا قبل أن يتم تخفيضه إلى 9 ملايين جنيه إسترليني في موسم 2020/2021.
وحصل دي يونغ على تخفيض آخر في راتبه في العام التالي، حيث حصل على 4.3 مليون جنيه إسترليني.
ويُطلب من برشلونة الآن دفع تلك الأجور المؤجلة للاعب بالإضافة إلى راتبه الحالي.
ونتيجة لذلك، حصل دي يونغ على صافي 16.8 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي ويحصل الآن على 21 مليون جنيه إسترليني خلال هذا الموسم.
وترغب قائمة طويلة من الأندية الكبرى في جميع أنحاء القارة في ضم بيدري.
لكن برشلونة قد يكون مضطرا لبيع لاعب الوسط إلى جانب البرازيلي رافينيا الذي أكد رغبته في البقاء مع برشلونة لسنوات.