تشيلسي يهزم بريستون نورث ويتأهل إلى الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل يهزم سندرلاند

وفي مباراة أخرى، بذل نيوكاسل يونايتد مجهودا قليلا ليفوز على جاره ومضيفه سندرلاند بعدما ضمنت ثنائية ألكسندر إيساك فوزه 3-صفر وصعوده للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي.

واعتقد سندرلاند المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي أن فرصته كبيرة للفوز عبر استغلال فترة سيئة لضيفه خسر خلالها خمسا من آخر ست مباريات بالدوري الممتاز، لكنه لم يكن ندا لفريق المدرب إيدي هاو.

ووجد بورنموث المنافس بالدوري الممتاز نفسه متأخرا 2-صفر على ملعب كوينز بارك رينجرز بالدرجة الثانية لكنه انتصر في النهاية 3-2، بينما فازت أيضا أندية الدوري الممتاز برايتون آند هوف ألبيون وشيفيلد يونايتد.

وفي المباريات المبكرة الأخرى اليوم، فاز ميدستون يونايتد، الفريق الأقل تصنيفا المتبقي في البطولة، على ستيفنيج المنافس بالدرجة الثالثة 1-صفر ليصل للدور الرابع لأول مرة– وسجل سام كورن الهدف الوحيد من ركلة جزاء.

وسجل سنكلير أرمسترونغ وليندون دايكس هدفين متتاليين ليضعا كوينز بارك رينجرز المتعثر بالدرجة الثانية في المقدمة أمام المتألق بورنموث، لكن ظهر الضيوف بشكل مختلف في الشوط الثاني حيث سجل البديل جاستين كلويفرت هدف الفوز بعدما أدرك ماركوس تافيرنييه وكيفر مور التعادل.

وتغلب شيفيلد يونايتد المنافس بالدوري الممتاز على غيلينغهام 4-صفر بفضل ثنائية لكل من فيليام أوسوليه وجيمس مكاتي.

وسجل جواو بيدرو هدفين لبرايتون في فوزه 4-2 على ملعب ستوك سيتي.

وفاز ليستر سيتي متصدر دوري الدرجة الثانية 3-2 على ملعب ميلوول بينما فاز إيبسويتش تاون، الذي يستهدف أيضا العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، 3-1 في ويمبلدون.

وسحق كوفنتري سيتي فريق أوكسفورد يونايتد 6-2 ليبلغ الدور الرابع لأول مرة منذ خمس سنوات.