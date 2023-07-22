احتفال ميسي مع عائلته بأول أهدافه مع إنتر ميامي (فيديو)

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع عائلته بعد تسجيله هدفا في أول مباراة له مع إنتر ميامي.

وافتتح ميسي سجل أهدافه مع إنتر ميامي الأمريكي بعدما سجل هدفا رائعا على كروز آزول في كأس الدوريات، التي تجمع بين فرق من الدوري الأمريكي والمكسيكي.

وبدأ ميسي المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 54 ثم يسجل من ضربة حرة بشكل رائع بتسديدة يسارية في اللحظات الأخيرة من المباراة ليمنح فريقه الفوز 2/1.