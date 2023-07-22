احتفال ميسي مع عائلته بأول أهدافه مع إنتر ميامي (فيديو)
احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع عائلته بعد تسجيله هدفا في أول مباراة له مع إنتر ميامي.
وافتتح ميسي سجل أهدافه مع إنتر ميامي الأمريكي بعدما سجل هدفا رائعا على كروز آزول في كأس الدوريات، التي تجمع بين فرق من الدوري الأمريكي والمكسيكي.
وبدأ ميسي المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 54 ثم يسجل من ضربة حرة بشكل رائع بتسديدة يسارية في اللحظات الأخيرة من المباراة ليمنح فريقه الفوز 2/1.
وبعد تسجيله الهدف ذهب ميسي إلى حافة الملعب للاحتفال مع عائلته وسط تصفيق حاد من الجمهور.
وهذه أول مشاركة لميسي مع إنتر ميامي منذ انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.
وكان ميسي قد وقع على عقد مدته عامان مع إنتر ميامي ينتهي في يونيو 2025.
ولعب ميسي مع ناد لأول مرة خارج قارة أوروبا منذ انضمامه لأكاديمية برشلونة بعمر 13 عاما قبل أن يصبح الهداف التاريخي للنادي.
وبحسب صحيفة "غارديان"، سيحصل ميسي على راتب سنوي بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار، وحصة في النادي، وكذلك نسبة من أرباح الدوري الأمريكي من أديداس وأبل.
ويحتل إنتر ميامي المركز الأخير في ترتيب الدوري الأمريكي ويكلك 18 نقطة حيث لعب 22 مباراة فاز في 5 مرات فقط وتعادل 3 مرات وخسر 14 مرة.