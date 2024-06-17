تغطية مباشرة.. مباراة بلجيكا وسلوفاكيا في كأس أمم أوروبا 2024
يلتقي منتخبا بلجيكا وسلوفاكيا ضمن ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة التي بدأت اليوم الإثنين بفوز عريض لرومانيا على حساب أوكرانيا.
ويسعى المنتخب البلجيكي إلى الدخول بشكل مثالي في البطولة التي يرشحه الخبراء والملاحظون لأن يلعب فيها الأدوار الأولى فيما سيعمل منتخب سلوفاكيا على إحداث المفاجأة في مستهل مشواره في النهائيات.
وتعتمد سلوفاكيا في التشكيلة الأساسية على المتألق ستانيسلاف لوبوتكا لضبط الإيقاع في منتصف الملعب وستكون مهمة الحد من خطورة لوكاكو ملقاة على عاتق ميلان شكرينيار زميله السابق في إنتر ميلان.
أما منتخب بلجيكا فسيعتمد على فاوت فايس وزينو ديباست في قلب الدفاع بينما سيلعب كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو في خط الهجوم.
وفي ما يلي تشكيلتا المنتخبين:
المنتخب البلجيكي: كوين كاستيلز وتيموتي كاستاني وفاوت فايس وزينو ديباست وأمادو أونانا وأوريل مانجالا وكيفين دي بروين ويانيك كاراسكو وجيريمي دوكو ولياندرو تروسار وروميلو لوكاكو.
المنتخب السلوفاكي: مارتن دوبرافكا وبيتر بيكاريك ودينيس فافرو وميلان شكرينيار وديفيد هانكو ويوراج كوكا وستانسلاف لوبوتكا وأوندري دودا وإيفان شرانز ولوكاس هاراسلين وروبرت بوزينك
الدقيقة 7: المنتخب السلوفاكي يفاجئ دفاع بلجيكا بهدف أول في وقت مبكر جدا
إيفان سكرانز يستغل وجوده في المكان المناسب وفي الوقت المثالي ليسدد كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، ويضعها على يمين المرمى معلنا هدف التقدم لسلوفاكيا (1 ـ 0).
عودة الحكم إلى استخدام تقنية الفيديو والذهاب إلى غرفة "الفار" ليتأكد من اللقطة انتهت باحتساب الهدف وإقرار شرعيته.
الدقيقة 16: انطلاقة رائعة من جيريمي دوكو جناح المنتخب البلجيكي، الذي وجد نفسه في منطقة الجزاء لكن تسديدته القوية تصدى لها مدافع أوكرانيا ليمنع وصولها إلى الحارس.
الدقيقة 18: المنتخب البلجيكي يضغط بقوة للعودة مبكرا في المباراة معتمدا بالخصوص على أحد أبرز مفاتيح اللعب لديه: كيفن دي بروين لكن سلوفاكيا تواصل التعامل بحذر مع كل محاولة لمنتخب الشياطين الحمر.
الدقيقة 21: تسديدة رائعة من لياندرو تروسارد على حدود منطقة الجزاء كادت تأتي بهدف التعادل لبلجيكا، لكن الحظ كان إلى جانب حارس مرمى سلوفاكيا الذي ظل يشاهد العملية دون رد فعل، لكن كرة تروسارد مرت فوق العارضة.
الدقيقة 28: روبرت بوزنيك كان قريبا من إحداث المنعطف الثاني في المباراة، ومرة أخرى لسلوفاكيا، عندما استلم تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء لكنه تباطأ في التسديد وسمح للدفاع البلجيكي بالتدخل في الوقت المناسب.