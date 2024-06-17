تغطية مباشرة.. مباراة بلجيكا وسلوفاكيا في كأس أمم أوروبا 2024

يلتقي منتخبا بلجيكا وسلوفاكيا ضمن ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة التي بدأت اليوم الإثنين بفوز عريض لرومانيا على حساب أوكرانيا.

ويسعى المنتخب البلجيكي إلى الدخول بشكل مثالي في البطولة التي يرشحه الخبراء والملاحظون لأن يلعب فيها الأدوار الأولى فيما سيعمل منتخب سلوفاكيا على إحداث المفاجأة في مستهل مشواره في النهائيات.

وتعتمد سلوفاكيا في التشكيلة الأساسية على المتألق ستانيسلاف لوبوتكا لضبط الإيقاع في منتصف الملعب وستكون مهمة الحد من خطورة لوكاكو ملقاة على عاتق ميلان شكرينيار زميله السابق في إنتر ميلان.

أما منتخب بلجيكا فسيعتمد على فاوت فايس وزينو ديباست في قلب الدفاع بينما سيلعب كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو في خط الهجوم.

وفي ما يلي تشكيلتا المنتخبين:

المنتخب البلجيكي: كوين كاستيلز وتيموتي كاستاني وفاوت فايس وزينو ديباست وأمادو أونانا وأوريل مانجالا وكيفين دي بروين ويانيك كاراسكو وجيريمي دوكو ولياندرو تروسار وروميلو لوكاكو.

المنتخب السلوفاكي: مارتن دوبرافكا وبيتر بيكاريك ودينيس فافرو وميلان شكرينيار وديفيد هانكو ويوراج كوكا وستانسلاف لوبوتكا وأوندري دودا وإيفان شرانز ولوكاس هاراسلين وروبرت بوزينك