أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا رحيل البرازيلي ميشايل ديلغادو عن صفوفه، قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

وقام الحساب الرسمي للفريق عبر منصة "إكس" مساء الثلاثاء، بتوجيه الشكر لديلغادو على الفترة التي قضاها مع الفريق.

ولم يكشف بطل السوبر السعودي عن تفاصيل فسخ عقد ميشايل.

واكتفى الهلال بنشر صورة النجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما، مع بعض إنجازاته بقميص الفريق الأول؛ معلقًا عليها بالقول: "شكرًا ميشايل".

وتأتي هذه الخطوة من أجل أن يقوم الهلال بقيد البرازيلي نيمار داسيلفا، والذي كان قد تم رفع اسمه سابقا بسبب إصابته القوية الموسم الماضي، وإجرائه جراحة في ركبته.

وكان ميشايل توج مع الهلال بلقب السوبر، بعد الفوز على النصر بنتيجة 4-1 يوم السبت الماضي.

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ولعب البرازيلي مع الهلال أساسيًا في المباراة، وعند استبداله في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني تلقى تحية كبيرة من الجماهير، كانت بمثابة وداع للاعب.

ميشايل انضم إلى الهلال في يناير من عام 2022، قادمًا من فلامنغو البرازيلي؛ ليسجل 20 هدفًا ويصنع 25 آخرين، خلال 104 مباريات رسمية في مختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت.