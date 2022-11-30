مباراة السعودية والمكسيك.. إنقاذ مذهل من محمد العويس لانفراد مكسيكي (فيديو)
أنقذ الحارس محمد العويس فريقه منتخب السعودية من هدف محقق أمام المكسيك، خلال مباراة الفريقين على استاد لوسيل، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.
وتلعب السعودية ضد المكسيك، مساء اليوم الأربعاء، في ختام دور المجموعات لكأس العالم 2022.
وفي الدقيقة الثالثة انفرد مهاجم منتخب المكسيك بمرمى المنتخب السعودي من هجمة مرتدة سريعة، ولكن الحارس محمد العويس أنقذ الموقف ببراعة وتصدى لكرة مهاجم المكسيك بطريقة مذهلة.
ويحتاج "الأخضر" للفوز على حساب المكسيك لضمان التأهل للدور المقبل من كأس العالم 2022، كما لديه سيناريو آخر للتأهل يتمثل في التعادل أمام المكسيك وفوز بولندا أمام الأرجنتين أو التعادل أمام المكسيك وفوز الأرجنتين على بولندا بأكثر من 3 أهداف.
وكان هيرفي رينارد، مدرب السعودية، أكد في تصريحات تلفزيونية أن "الأخضر" سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة من كأس العالم 2022 على أمل التأهل للدور المقبل من البطولة.
وتشارك السعودية في كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخها بعد بطولات 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.
وسبق أن لعب الأخضر أمام المكسيك 5 مرات، خسر في 4 مع تعادل وحيد، دون تحقيق أي انتصار.