مباراة السعودية والمكسيك.. إنقاذ مذهل من محمد العويس لانفراد مكسيكي (فيديو)

ويحتاج "الأخضر" للفوز على حساب المكسيك لضمان التأهل للدور المقبل من كأس العالم 2022، كما لديه سيناريو آخر للتأهل يتمثل في التعادل أمام المكسيك وفوز بولندا أمام الأرجنتين أو التعادل أمام المكسيك وفوز الأرجنتين على بولندا بأكثر من 3 أهداف.

وكان هيرفي رينارد، مدرب السعودية، أكد في تصريحات تلفزيونية أن "الأخضر" سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة من كأس العالم 2022 على أمل التأهل للدور المقبل من البطولة.

وتشارك السعودية في كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخها بعد بطولات 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.

وسبق أن لعب الأخضر أمام المكسيك 5 مرات، خسر في 4 مع تعادل وحيد، دون تحقيق أي انتصار.