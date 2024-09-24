صالح الشهري يقود الاتحاد للتأهل لدور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين

اقتنص فريق الاتحاد فوزاً ثميناً على حساب نظيره العين بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأقيمت المباراة بين الاتحاد والعين على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار مواجهات دور الـ 32.

وكان صالح الشهري قد افتتح التسجيل في الدقيقة 25 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها داخل المرمى.

وفي الدقيقة 29 ظهر الشهري من جديد ليسدد رأسية ترتطم بمدافع العين زياد الرفاعي وتسكن الشباك.

وسجل الشهري الهدف الثالث في الدقيقة 65 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء.

وكان الشهري قد انضم لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الهلال.

وبهذه النتيجة تأهل فريق الاتحاد إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، أملاً في استكمال مسيرته حتى المباراة النهائية.