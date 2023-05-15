أراوخو يهتف باسم ميسي خلال احتفالات فوز برشلونة بالدوري الإسباني (فيديو)
هتف رونالد أراوخو مدافع نادي برشلونة الإسباني للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق السابق، بعد التتويج رسميًا بلقب الدوري الإسباني، مساء اليوم الأحد، بعد الفوز على إسبانيول 4/2 في ديربي كتالونيا.
وتُوج برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 27 في تاريخه، والأولى خلال 4 سنوات، بعدما فاز 4-2 على غريمه إسبانيول بفضل ثنائية روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول اليوم الأحد.
وفي غرفة خلع الملابس، احتفل رونالد أراوخو لاعب برشلونة بالهتاف باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسط غناء وفرحة زملائه.
كما قامت جماهير برشلونة بالهتاف باسم ميسي في شوارع كتالونيا خلال الاحتفال بلقب الليغا.
يذكر أن مباراة التتويج شهدت اشتباك عدد من جماهير فريق إسبانيول مع عدد من لاعبي برشلونة في الممر المؤدي إلى غرفة خلع ملابس ملعب (باور 8) الذي شهد تتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني على حساب إسبانيول، بسبب هجوم جماهير أصحاب الملعب.
ودائمًا ما تشهد مباراة برشلونة وإسبانيول إثارة وبعض المناوشات، كونها الديربي الأكبر لإقليم كتالونيا.
وتجمّد رصيد إسبانيول بعد هذه الخسارة عند 31 نقطة في موقف حرج بالمركز التاسع عشر، ما أثار غضب جماهير أصحاب الأرض، وأفسد احتفالات لاعبي البارسا.
ولم يحظَ برشلونة سوى بوقت قليل للاحتفال، إذ اضطُر الزوار للهرب من الملعب سريعًا بعد صفارة النهاية عقب اقتحام العديد من مشجعي إسبانيول أرض الملعب، بعد الاستياء من احتفالات الباسا في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير إسبانيول اقتراب فريقها من الهبوط.
ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة مبتعدًا بصدارة الترتيب بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل نهاية الموسم بـ 4 جولات، بينما تجمّد رصيد إسبانيول عند 31 نقطة في موقف حرج بالمركز التاسع عشر.
وبهذا بات في خزائن برشلونة 27 لقبًا على مستوى الدوري الإسباني، كثاني أكثر المتوَّجين بعد ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 35 لقبًا.